TAMPICO, TAMAULIPAS, 25 DE ENERO DE 2021.- Al señalar que hay mucho morenistas fundador que ha sudado la camiseta de Morena para llegar al lugar en que hoy se encuentra ese partido, la profesora Angélica Sevilla Castañeda, dijo que no desean oportunistas en puestos de poder pues ella como muchos que han «picado» piedra también desea participar en la próxima elección por lo que ante la injusticia que dice se está cometiendo al dejarlos a ellos de lado no descartó que en breve se dé una desbandada de quienes integran ese partido.

“No queremos arribistas ni oportunistas y mucho menos chapulines de candidatos en MORENA, sino que sean militantes y fundadores del partido porque si hay”, refirió.

La militante y fundadora del Movimiento de Regeneración Nacional dijo que está inconforme con las decisiones que está tomando el dirigente nacional, Mario Delgado a quien incluso acusó de corrupto.

“Mario Delgado es un corrupto junto con Ricardo Monreal que anda apoyando a su hermano para gobernador en Zacatecas, son los dueños de Zacatecas los Monreal, y no me parece, estamos luchando, estamos inconformes, no queremos ni arribistas, ni oportunistas, ni chapulines, vi que Mario Delgado decía que no se había apuntado ningún morenista, porque no hay pero hay muchos fundadores y militantes, dónde están, porque simpatizantes hay muchos”, precisó.

La docente recalcó que hay muchos fundadores y militantes y ella es una de ellos.

«Me voy a postular a todo lo que pueda entrar porque soy fundadora y me lo merezco.

Trabajé muchos años, anduve trabajando con AMLO desde hace muchos años como para que llegue gente de otros partidos y ya tengan el plato servido y lleguen y se sienten”, acusó.

Expresó que no quieren oportunistas que ya se acabaron al PRI y al PAN y ahora quieren representar a MORENA, y no deben ser los mismos, pues todos tienen derecho.

Hizo hincapié en que la maestra Edna Rivera, diputada local plurinominal, también ya se inscribió, y ella ni oficinas tiene de gestoría.

“Ya fuimos a México de diferentes estados Chihuahua, Veracruz, Guanajuato, Nuevo León, 8 estados, pero si nos reuniéramos todos en la oficina de Mario Delgado, aun así no se resuelve porque está a la vuelta de la esquina la votación, y ahorita ya no lo podemos quitar”, refirió.