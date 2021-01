NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, 15 DE ENERO DE 2021..- La Dirección de Protección Civil y Bomberos exhorta a la ciudadanía a evitar el uso de anafres o ‘braceros’ durante esta temporada invernal, y prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

«Nosotros no podemos recomendar que los usen, es preferible ir a un refugio, pero si no quieren hacerlo o no desean ningún otro apoyo y es el único medio convencional para mantener su hogar caliente, dejar una ventana entreabierta para que haya una corriente de aire y este oxigenando el interior de la casa o el cuarto donde se encuentre el anafre», dijo el titular de la dependencia, Omar Enríquez Sánchez.

En diciembre de 2020, una familia neolaredense resultó intoxicada por monóxido de carbono por el uso de anafres.

El funcionario también pidió a la población, que en caso de tener un calentador de gas, verificar con agua y jabón las mangueras que conducen el combustible, y no hacer pruebas de fuga prendiendoles fuego para detectar las grietas.

En caso de solicitar apoyo para traslado a un refugio temporal, o de alguna emergencia, los teléfonos de Protección Civil y Bomberos son: 867-712-3030, 867-712-2124 y 867-712-8911.