Sucesos adversos como la pandemia, la debacle económica, la crisis al interior de los partidos políticos, los conflictos de medio oriente, la pérdida de seres queridos, el fallecimiento de Manzanero, la enésima decepción de los seguidores del Cruz Azul, la rijosidad de los gobernadores ingobernables y muchos temas más que afectaron la felicidad de los seres humanos marcaron al año que terminó pero no evitaron que los mexicanos en general y los tamaulipecos en especial, esperemos que el 2021 sea mucho mejor. En lo personal deseo fervientemente que sea el año de la esperanza.

No soy un tipo que se ilusione fácilmente, sin embargo, tengo motivos suficientes para esperar buenos tiempos porque soy un sobreviviente, aunque he tenido momentos duros, algunas pérdidas y tengo muchísimos defectos, también me gusta contar mis bendiciones. En mi primera relación prolongada (más de dos décadas) acumulé cuatro hijas que también se reprodujeron y me han regalado casi diez nietos. En mi nueva vida (actual matrimonio) se multiplicaron mis éxitos profesionales y personales. Aprovecho para agradecer todo lo que han hecho por mi muchas personas entrañables, especialmente las mujeres de mi vida (mi abuela, mi madre, mi compañera, mi suegra, mis hijas, mis nietas, mis tías, mis primas, cuñadas, mis colegas.

Si Dios lo permite, en el año que apenas comienza cumpliré 19 años de mi segunda alianza estratégica, prolongada y placentera. Llegaré a 25 años sin consumir alcohol y tabaco. Cumpliré 40 años de publicar para diversos periódicos. Completaré tres décadas de estar vinculado profesionalmente a la UAT y llegaré a 20 años de pertenecer a la UAM de Ciencias, Educación y Humanidades donde tuve la fortuna de cursar la licenciatura en Sociología y la maestría en Docencia. En la máxima casa de estudios he colaborado en el área de Prensa de la Coordinación Ejecutiva de Comunicación Institucional y en mi facultad, durante varios lustros me he desempeñado como profesor de horario libre de licenciatura, principalmente en las carreras de Sociología e Historia.

Llegué a Tamaulipas hace 50 años (nací en la Huasteca Potosina) viví en Reynosa pero la mayor parte de mi vida laboral se ha desarrollado en esta hermosa capital y quiero revelar (lo dejé aparte para hacerla de emoción) que en este año cumpliré 65 años de edad y tendré la posibilidad de jubilarme o pensionarme cuando quiera hacer el trámite. Soy diabético, hipertenso, hace once años tuve un infarto pero mi salud es buena en lo general. Aprovecho el espacio para abrazar a distancia a los viejos amigos, a los nuevos pero de forma especial a los antiguos compañeros del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR) donde trabajé algunos años de mi primera juventud sirviendo a comunidades de Bustamante y Tula. Juan, Jaime, Salvador, Francisco, Manuel, Bernardo, José Luis, Eliazar, Max y otros. Ellos son antiguos conocidos, amigos recién recuperados y saben que los quiero bien aunque la mayoría sean agrónomos. Mis mejores deseos para todos ellos y sus familias..

Entrando a temas más periodísticos, el diputado local Florentino Aarón Sáenz Cobos fue electo como Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en la Sexagésima Cuarta Legislatura, del Congreso del Estado de Tamaulipas. El legislador del afirmó que asume la coordinación de los diputados locales con responsabilidad y con el compromiso de promover leyes justas, apegadas a la realidad que viven las familias de nuestro Estado. “Agradecer a la diputada local del PRI Olga Garza su adhesión a la oportunidad que nos dan para ser el coordinador de la Fracción Parlamentaria del PRI en el Congreso de Tamaulipas”, señaló.

FASC, ingeniero agrónomo y experimentado político de El Mante, informó también que esperan la incorporación de la priista Copitzi Yesenia Hernández García como diputada local a la Fracción Parlamentaria del PRI, tras el anunció que hiciera recientemente la también legisladora Yahleel Abdala Carmona, de dejar de pertenecer al PRI. El Presidente del Comité Directivo Estatal, Edgar Melhem Salinas, refrendó el apoyo del priismo a los Diputados Locales del PRI en Tamaulipas y a su flamante coordinador.

EMS adelantó que el PRI trabajará de manera coordinada con los diputados locales para elaborar la agenda de trabajo legislativo para el año próximo, sin dejar a un lado el tema de las elecciones constitucionales en la renovación de los diputados locales y ayuntamientos, respectivamente. “Decirle a todos los priistas que en el PRI estamos unidos; que el PRI va a darle la oportunidad a priistas leales, comprometidos y reconocerá la militancia de muchas y muchos hombres y mujeres que se han quedado en la raya en una oportunidad, pero que sin duda son gente agradecida. Hoy más que nunca se valora esa lealtad ante las presiones externas que muchos priistas tienen en sus municipios y que, a pesar de eso, se mantienen leales y firmes”.

Finalmente por hoy comparto que se reportó el doctor Felipe Garza Narváez, simpatizante de MORENA y de la 4T, confirmando que se registrará pronto como aspirante a la diputación federal por Victoria. Buena suerte viejo amigo.

