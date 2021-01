Este 26 de enero se conmemora un

aniversario más de la promulgación del Estatuto

Jurídico para los Trabajadores al Servicio del

Estado de Tamaulipas, que se aprobó durante el

gobierno del Lic. Praxedis Balboa Gòjon.

Muchos recuerdan el interés que puso Don

Praxedis para garantizar la seguridad de los

burócratas estatales, como lo hizo cuando

siendo diputado federal participo en la

redacción de la Ley Federal del Trabajo que

aprobó el Congreso de la Unión.

Esta vez aunque es una fecha para celebrar

solo se realizo un pequeño acto en el sindicato

burocrático, en donde miembros de la dirigencia

hicieron una guardia de honor frente al busto

del ex gobernador, pues por la pandemia del

coronavirus no se hizo una concentración de

trabajadores como en años anteriores.

También en la UAT tienen motivos para

recordar al ex gobernador Praxedis Balboa,

pues durante su gobierno se construyeron las

sedes universitarias del centro y sur del estado,

y fue en ese régimen cuando se dio la

autonomía de la Universidad tamaulipeca.

En otro orden el ex diputado priista Daniel

Sampayo Sánchez, que también fue secretario

particular del ex gobernador Tomas Yarrington

Rubalcaba, será abanderado del PAN para una

de las diputaciones locales por Matamoros, y la

otra todo indica que será para Elizabeth Salazar

Vázquez, hermana de la ex alcaldesa panista

Leticia Salazar.

Con la camiseta del Movimiento Ciudadano

Luis Donaldo Colosio Riojas buscara la

presidencia municipal de Monterrey, hoy en

manos del tamaulipeco Antonio Martínez

Beltrán, con el agregado de que Colosio Jr. está

casado con una tamaulipeca.

Todo parece indicar que para el PAN en

Reynosa las cosas quedaran para el 6 d junio

con Jesús María Moreno mejor conocido como

“Chuma” buscando la alcaldía, las diputaciones

locales Javier Garza de Coss y Juanita

Sánchez, y la diputación federal Gerardo Peña

Flores.

El Partido Encuentro Solidario (PES) que en

Tamaulipas coordinan Abdies y Enoc Pineda

Morin siendo el primero Coordinador Nacional,

buscara presentar candidatos que logren votos,

toda vez que por tener registro nuevo deberá

reunir el mínimo de votos que exige la ley para

seguir participando.

