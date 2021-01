CIUDAD DE MÉXICO, 21 DE ENERO DE 2021.- El Gobierno de México, a través del subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, rechazó la petición de los gobernadores del país de poder invertir en la compra de vacunas para avanzar en la estrategia contra el covid-19 en sus estados.

Durante la reunión que sostuvieron funcionarios federales con mandatarios y representantes de 25 entidades, el subsecretario Gatell informó a la Comisión de Salud, que encabeza el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, que no será posible que ellos importen el reactivo, ya que esto “contravendría la estrategia nacional de vacunación”.

Más tarde, durante la conferencia diaria de la situación de la pandemia, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, reiteró que los Gobiernos estatales no pueden adquirir vacunas contra covid-19 de manera independiente, porque contravienen los lineamientos del Plan Estratégico Nacional, definido por un grupo multidisciplinario de 21 expertos.

Además enfatizó que el país actuaría “como una comunidad desordenada y anárquica”.

Explicó que durante la reunión, convocada por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con los mandatarios estatales y el Gabinete de Salud, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, preguntó ¿cuándo cada entidad podrá comprar sus vacunas?.

Ante lo cual, el subsecretario de Salud relató parte de su respuesta.

Si en vez de eso, cada quien empieza a velar por sí mismo, el sí mismo sería cada entidad federativa, entonces tendríamos a una entidad federativa que quisiera vacunar a jóvenes. Y otra quisiera vacunar a adultos mayores y otra quisiera vacunar en zonas rurales y otra quisiera vacunar a trabajadores de cierto sector.

El impacto positivo de una estrategia nacional se diluye porque cada quien hace un modelo de operación diferente y se aleja de objetivos científicos. (Al Gobernador Vila Dosal) le dije, desde el punto de vista técnico, el lineamiento es recomendar que eso no se haga, porque entonces cada quien va por la suya y no estamos hablando de una estrategia de Estado, del Estado Nacional que se llama Estados Unidos Mexicanos, sino como si no fuéramos un país, sino simplemente una comunidad desordenada, anárquica, esa fue la respuesta en términos generales”, señaló.

De acuerdo al último reporte, se han aplicado 552 mil 335 vacunas contra covid-19, de las cuales 18 mil 018 corresponden a la segunda dosis. Se han reportado 2 mil 817 casos de reacciones adversas a la vacuna, 34 de estos han sido graves, por lo que seis personas siguen hospitalizadas.

Durante la video reunión, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, también reiteró el llamado a seguir trabajando sin división.

Las consecuencias de no hacerlo y apelar a la división son claras. Solamente retrasará el esquema de vacunación y provocará un acceso diferenciado a la vacuna, y hará más profundo el abismo de la desigualdad en nuestro país.

Creo firmemente que la salvaguarda de la ciudadanía debe ser siempre la máxima que guíe nuestro actuar. Por eso me da un enorme gusto que no se haya politizado esta campaña de vacunación, todos hemos entendido que es momento de trabajar en unidad por el beneficio de todas y todos los ciudadanos de esta gran nación”, recalcó.

En el encuentro, se acordó una mesa técnica para analizar la propuesta de los gobernadores de comenzar a vacunar en megalópolis o grandes zonas metropolitanas.

En tanto, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, presentó las expectativas de la industria turística nacional para el presente año, con tres probables escenarios: Optimista, Conservado y Pesimista, aunque dijo, el tercer escenario es el que tiene la mejor posibilidad que ocurra.

El Optimista señala que durante 2021 México recibirá 33.1 millones de turistas internacionales, lo que representa 8.3 millones más que lo registrado el año pasado y un incremento de 33.7 por ciento; en tanto que el Conservador indica el arribo de 30.4 millones, 5.6 millones de turistas más que en 2020, con un alza de 22.6 por ciento.

En cuanto a la derrama económica que dejarán estos turistas provenientes del exterior, el escenario Optimista proyecta 16 mil millones de dólares, cuatro mil 700 millones por arriba de lo captado en 2020, con un incremento del 41.8 por ciento.

A su vez, el Conservador estima un ingreso de 14 mil 400 millones de dólares, lo que significa tres mil 200 millones de dólares más que el año pasado, con un aumento de 27.4 por ciento.