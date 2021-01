Los precandidatos del partido Movimiento Ciudadano (MC) solicitaron a la Comisión Operativa Nacional que las candidaturas en Tamaulipas sean decididas sin amiguismos o compadrazgos.

“Vamos a agotar la precampaña y vamos a pedir a la dirigencia nacional para que hagan una elección de candidatos con posibilidades de ganar, sin amiguismos ni compadrazgos”, señaló SILVESTRE RODRÍGUEZ MARÍN, precandidato a alcalde de Reynosa.

Este día estuvieron en Reynosa los precandidatos de Madero, Altamira y Tampico para apoyar a SILVESTRE RODRÍGUEZ como precandidato a la alcaldía de Reynosa por MC.

Los precandidatos a alcaldes del sur de Tamaulipas acudieron a Reynosa a darle el apoyo a SILVESTRE RODRÍGUEZ, que disputa con JUAN CARLOS ZERTUCHE la precampaña para ser candidato a alcalde de Reynosa.

“Tenemos una relación de compañeros (con GUSTAVO CÁRDENAS, dirigente estatal de MC), pero le damos un voto de confianza al senador (con licencia) CLEMENTE CASTAÑEDA y al senador DANTE DELGADO, para que por medio de la Comisión Operativa Nacional decidan la elección con candidatos con presencia y consenso”, dijo.

Cuestionado sobre el riesgo de una candidatura designada por amiguismo o compadrazgo, SILVER respondió que la dirigencia conoce los liderazgos y hay el compromiso de decidir por consensos.

“El licenciado CLEMENTE CASTAÑEDA conoce como trabajamos cada quien, él sabe que esto se gana con votos, no con compadrazgos, él ya dijo, el que esté mejor posesionado es el que saldrá a abanderar el partido”, dijo.

RODRÍGUEZ MARÍN vaticinó que la campaña electoral de este 2021 será muy diferente para todos, pero especial por el Covid-19 que restringirá los actos multitudinarios y las visitas tumultuosas casa por casa.

“Yo estoy listo, nomás estoy esperando que me den la candidatura para salir a la calle el día que la ley lo permita; tenemos plan de acción, propuestas, tenemos todo, nomás estamos esperando los tiempos”, enfatizó.

La campaña será atípica, reconoció, hay que gastar suela y sudor para visitar casa por casa, invitar personalmente a la gente que salga a votar.

“Hay que ir a decirles a las familias que si quieren seguir teniendo la misma ciudad que voten por los mismos, pero si quieren un cambio real necesitan ponerse del lado del Movimiento Ciudadano”, afirmó.

Puntualizó que el trabajo previo, los antecedentes y el día a día harán que la gente salga a votar por los del Movimiento Ciudadano.

Manifestó que los políticos que no han tenido acercamiento con las votantes deben pensarle antes de meterse de candidatos, ya que muchos de ellos no tienen estructuras.

“Ellos no tienen movimiento, no tienen estructura, yo tengo estructura, tengo los comités, tengo todo, de hecho los recorridos que estoy haciendo son con gente que me conoce, que estoy con ellos, llego a su casa, me reciben, me invitan un café, no veo porque no podamos sacar esto adelante”, exclamó.

Remarcó que los 400 Círculos Ciudadanos los formó cuando era coordinador municipal del MC y están listos para unirse a la campaña.

“Como ven todos somos caras nuevas, mujeres valientes y emprendedoras, jóvenes como CARLOS PÉREZ VELASCO (precandidato a diputado por séptimo distrito)”, señaló al presentar a los precandidatos del sur de Tamaulipas.

PRI, DIPFED: REYNOSA: HOMBRE Y MUJER; MATAMOROS, MUJER,

De acuerdo con los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral en su última sesión en los segmentos de las candidaturas a diputaciones federales, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional definió la equidad de género en los Estados del país, donde el PRI no formalizó alianza con otras fuerzas políticas, informó EDGAR MELHEM SALINAS.

El Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional dijo que, en el caso del Estado de Tamaulipas, el Comité Ejecutivo Nacional definió fueran cinco mujeres y cuatro hombres para las candidaturas a diputados federales por el principio de mayoría relativa, en el actual proceso electoral.

De tal manera que para los distritos que corresponden al 01 de Nuevo Laredo, 02 de Reynosa, 03 de Río Bravo, 04 de Matamoros y el 08 de Tampico acordó postular candidatas; en tanto que para los distritos electorales federales 05 de Victoria, 06 de El Mante, 07 de Madero y, 09 de Reynosa, corresponde a la postulación de candidatos.

CON MÚSICA REGIONAL, DESPIDEN AL LIC. JUAN DE LEÓN

Antes de que se me pase, le comparto que, al acorde de un gran número de corridos y canciones regionales que siempre le gustaron, el licenciado JUAN DE LEÓN PERALES, recibió su último adiós el pasado miércoles 20 de enero.

Muy nublado, bajo una pertinaz lluvia y un clima congelante, fue una jornada triste la despedida al conocido profesionista quien había perecido el martes 19 de un sorpresivo y fulminante infarto al miocardio.

Pese a las restricciones sanitarias en el Parque Funeral Gayosso, durante todo el miércoles fueron decenas de familiares, amigos y conocidos quienes estuvieron desfilando ante el féretro instalado en la sala Premium, dando el pésame a su señor padre don FRANCISCO DE LEÓN ROSALES, a a sus hermanos el licenciado RAFAEL; RAÚL, HUMBERTO, EMÉLIDA, MARÍA GUADALUPE y ROSALBA y el doctor ALFONSO DE LEÓN PARELES, nietos, sobrinos y demás familiares.

