Cdmx, México, 07 de Enero 2021. Frente a las cámaras de ‘Ventaneando’ Yanira Díaz, prima de Eleazar N declaró que en el Reclusorio Norte le negaron la entrada porque no es un familiar directo.

“No se me permitió la entrada porque no soy familiar directo porque estamos en foco rojo, ustedes me vieron entrar y me vieron salir rapidísimo, no tuve acceso a nada”.

Yanira compartió que le había llevado unas cosas que el actor le había pedido. Además de darle un fuerte abrazo, sin embargo no cuenta con ningún privilegió, por lo que no le dieron el acceso.

Aunado a ello, la prima de Eleazar está preocupada porque el también cantante está enfrentando una fuerte depresión.

Cabe destacar que la audiencia en la que se presentarían Eleazar N y Tefi Valenzuela para definir el proceso que enfrenta el actor, fue aplazada para el próximo 29 de enero. El encuentro entre los involucrados tendrá que esperar unos días más debido a la contingencia que se vive en el país.

Recordemos que Eleazar N fue detenido por agresiones en contra de su ahora exnovia, la modelo Tefi Valenzuela, hechos que se registraron en la colonia Nápoles en la alcaldía Benito Juárez, de la Ciudad de México (CDMX).