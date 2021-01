México, 05 de Enero 2021. El Tottenham decidió tomar medidas contra Sergio Reguilón, Giovani Lo Celso y Erik Lamela por saltarse las normas y celebrar una fiesta de Navidad, rompiendo el confinamiento y exponiéndose al riesgo de contagio por coronavirus. Según informa The Athletic, los tres jugadores serán multados y no se descarta que haya más acciones disciplinarias.

El club emitió un comunicado tras hacerse públicas las fotos de la fiesta, en la que se encontraba entre otros Manuel Lanzini, jugador del West Ham: «Nos sentimos extremadamente decepcionados y condenamos rotundamente esta imagen en la que se ve a nuestros jugadores junto con familiares y amigos juntos en Navidad, particularmente sabiendo los sacrificios que todo el mundo está haciendo en el país para estar seguros durante el periodo festivo».

Después del partido frente al Leeds United, José Mourinho habló de la fiesta: «Nos sentimos decepcionados porque damos a los jugadores toda la educación, todas las condiciones… Por supuesto que no estamos contentos. Ha sido una sorpresa negativa para nosotros. Le regalé a Reguilón un cochinillo porque me dijeron que iba a pasar las navidades solo. Como pudimos ver, no estuvo solo».

Reguilón, que se quedó en la banca ante el Leeds, podría recuperar su puesto en el once frente al Brentford, mientras que Lo Celso está fuera por lesión y Lamela no está disponible, sin que Mourinho aclarara la razón de su ausencia.