Este año, como todos saben habrá elecciones y a pesar de la

pandemia y emergencia sanitaria, la búsqueda del voto popular se

dará de manera especial y atípica; pero todo sea por la democracia.

Hasta el día de hoy, no se conoce convocatoria oficial de partido

alguno, los tiempos legales aun no llegan, pero todos los aspirantes de

cualquier partido, ya andaban desatados por todos lados, si no vea a

los movimiento ciudadano que, ni un mínimo respeto han mostrado por

la contingencia sanitaria.

Han pasado los primeros 15 días de enero, comienza la tercera

semana, y los que saben que van han empezado a guardar silencio y

su aparición en eventos y medios de comunicación se hizo nula, casi

imperceptibles se han vuelto, esto hablando de los partidos que

realmente disputarán la elección, PAN, Morena y PRI.

El priismo tiene la oportunidad de renacer, y con las acciones que han

tomado los morenos, su forma de hacer gobierno autoritario, y sus

ocurrencias, los votantes del 2018, en su mayoría muestran

arrepentimiento y es ahí donde el PRI, puede sacar los votos, para ser

un partido que compita y gane en Tamaulipas.

De regreso al tema del silencio, poco se sabe de declaraciones de

Yahleel Abdala, en Nuevo Laredo, de Enrique Rivas, o de Chava

Rosas, los 3, guardan silencio de manera sigilosa y se dan por

bien servidos si nadie voltea a verlos, el momento del bajo perfil se ha

hecho más evidente.

Pero no solo en Nuevo Laredo, en la ciudad de Reynosa, Chuma

Moreno, Gerardo Peña, Javier Garza De Coss, pocas declaraciones

hacen, entre menos mejor, el escrutinio popular, no es bueno en este

momento, y sus perfiles vuelan a ras de pasto, sin levantar polvo, y sin

hacer mayores aspavientos.

Los que saben, lo saben y lo saben muy bien, el silencio es el mejor

escudo en tiempos de elecciones, sobre todo acuñando aquel dicho

que dice: “del plato a la boca, se cae la sopa” entonces mejor para que

arriesgar.

De las famosas listas, solo quedo en eso en veremos, la andanada de

críticas, que se llevó Luis René Cantú, no estuvo para

menos, pero el joven líder aprendió la lección, dura pero sustantiva.

Las fórmulas deben de estar hechas, los que ya lo saben, se preparan,

los que no salieron, tendrán tiempo de digerir, que pasó, o que dejaron

de hacer, y si como se comenta en radio pasillo, que la selección fue a

través de encuestas, entonces los no agraciados, si podrán echar

andar su intelecto, para tener claro, porque ni pintaron en las

mediciones cuantitativas, todo esto en el partido Acción Nacional.

Hay mucho para analizar, primero que el estado está en color naranja

en términos de pandemia, de nueva cuenta, hay cierre de salones de

fiesta y centros sociales, de reuniones pasivas, que los cierres de

negocios esenciales se acortó, la movilidad también está restringida

por las noches y la ley seca de los fines de semana, es quizá la que

mayor estragos trae a la población cervecera y tomadora.

Y porque lo comento, porque de no seguir las medidas sanitarias

dadas conocer de manera oportuna y concienzudamente por salud de

Tamaulipas, iremos como los cangrejos en este sentido, la sana

distancia, el lavado de manos, el cubre bocas son ahora

indispensables y la mejor vía para bajar el índice de contagios, la

vacuna tardará en llegar, por dos razones, primero la falta de

capacidad de producción de las farmacéuticas y segundo por la nula o

falta de operatividad del gobierno federal, responsable directo de la

vacunación.

Si le agregamos que el gobierno federal no tiene ningún plan de apoyo

para nadie, entonces con todo y elecciones en puerta, la única opción

es cuídese usted mismo, porque sol eso podrá salvarnos.

Al tiempo.

