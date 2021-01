O sea que todo lo que Dios manda para una edad o para una dispensación es colocado

en el corazón y en la boca de ese mensajero, y él habla todo lo que Dios le manda

para el pueblo para ese tiempo.

“… y él les hablará todo lo que yo le mandare”. (Deuteronomio 18:18)

Ahora, siempre hay personas que dicen: “No, yo quiero escuchar a Dios directamente”.

Pues mire, Dios dijo que Él enviaría profeta, y colocaría Su Palabra en la boca de ese

profeta. Y los que no quisieron escuchar a ese profeta, ¿qué en el pasado? Dice que vino

de parte de Dios gran ira sobre esa gente.

Y ahora, ¿qué dice aquí? Puesto que toda persona tiene libre albedrío, toda persona es

responsable por sí misma.

No puede decir: “Yo no escucho porque mis familiares u otras personas no escuchan”;

no, es algo individual. Cada persona es responsable por sí misma, porque cada persona

tiene libre albedrío.

Y ahora, el que no quiere escuchar la Voz de Dios pues no puede ser obligado a escuchar

la Voz de Dios; pero el que quiere escuchar la Voz de Dios, ninguna persona se lo puede

impedir, y tampoco puede dejar que las personas le impidan escuchar la Voz de Dios.

Ahora hemos visto dónde ha estado siempre la Voz de Dios para cada edad y para cada

dispensación.

¿Y qué pasará con las personas que no quieran escuchar la Voz de Dios para el tiempo

en que viven por medio del mensajero que Dios envía para ese tiempo? Vamos a ver lo

que Dios dice; dice:

“Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré

cuenta”. (Deuteronomio 18:19)

Extracto tomado del Mensaje:

EL SÉPTIMO SELLO Y LA OBRA MAESTRA DE DIOS

Dr. William Soto Santiago

Domingo, 14 de junio de 1998

Cayey, Puerto Rico

