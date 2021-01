Todo indica que pronto en estaciones de radio, perifoneo y otros medios se escucharan el tema de la pollera colora.

Lo decimos porque quien utiliza ese tema musical en su publicidad de sus campañas políticas es ENRIQUE CARDENAS DEL AVELLANO y justo ayer hizo pública su intención de participar en el proceso electoral de este año, el exalcalde de la capital tamaulipeca y exdiputado local y federal se medirá nuevamente en las urnas.

Antes de que marcara el ángelus, CARDENAS DEL AVELLANO llegó a las instalaciones del PRI, lo hizo acompañado de su esposa DIANA GUTIERREZ DE CARDENAS y CARLOS MORRIS TORRE con quienes se aprestó a entregar documentación correspondiente como aspirante a un cargo de elección popular, la misma que también haría entrega en el Comité Directivo Nacional del tricolor.

Es ENRIQUE CARDENAS el primero en saltar al ruedo con la intención de participar por la diputación federal del distrito 5 con cabecera en Ciudad Victoria, igual es el primero de los priistas que hace pública y formal su intención de entrarle a la contienda, el resto parecen están agazapados, temerosos o esperando les marquen línea como acostumbraban.

¿Cuántas posibilidades tiene CARDENAS DEL AVELLANO de ganar la diputación federal?, quien sabe, primero tiene que ser aprobado por el dueño del partido, porque prácticamente es franquicia el PRI, de ALEJANDRO CARDENAS.

Pero seguramente no tendrá contratiempos ENRIQUE para su postulación, de hecho son pocos los valientes que quieran jugarse el todo por el todo con el PRI, un partido que a pesar de los esfuerzos de su Presidente, EDGAR MELHEM, está prácticamente desahuciado en el Estado.

Por lo tanto, se puede decir que ENRIQUE CARDENAS tiene la candidatura en la mano, que sólo se ajustará a los lineamientos que marque la convocatoria y los tiempos, pero es un hecho que va por el Distrito 5 electoral federal.

Además, no hay muchos que se quieran arriesgar y el tricolor en estos tiempos no está para andar jugando internas, de por si son pocos, si se van a un proceso interno se quedan con menos gente y más adversarios.

No será fácil para ENRIQUE el reto, de hecho está bastante complicado el panorama, la contienda se visualiza extraña pues ya no se sabe quiénes irán con quien, en el Distrito 5 hay variantes que pueden inclinar la balanza para un color u otro.

Por lo tanto, insistimos, la contienda será bastante complicada y ENRIQUE tendrá que enfrentarse a muchos factores, desde que el PRI no es gobierno, que ya no cuentan con suficiente representatividad, que tiene poco recurso económico, que aunque no es su caso si mucha gente los acusa de corruptos, todo eso, más la pandemia.

Lo peor, o lo mejor para ENRIQUE, es que si gana la diputación federal puede colocarse en el primero de la lista de su partido para la contienda del 2022 pero si pierde estará perdiendo toda posibilidad de cumplir su sueño.

Prácticamente ENRIQUE se jugará el todo por el todo, pero no hay de otra si quiere continuar en el juego político y que el PRI tenga movimiento.

En fin, la situación es que ENRIQUE CARDENAS DEL AVELLANO anunció su deseo de ser candidato a la diputación federal representando al tricolor en el 5 distrito y es el primero que oficialmente salta al ruedo.