Empiezan a salir los primeros datos del censo del 2020, donde el

INEGI a pesar de la pandemia y sus restricciones logró concluir el

conteo de la población, sus actividades y sus principales formas de

vida.

Un dato sumamente interesante es que el país, ya no creció

poblacionalmente hablando, somos según el conteo 126 millones de

habitantes en la nación, la credibilidad del instituto está a prueba,

quizá una de las instituciones autónomas de prestigio en todo los

niveles de gobierno.

Si la población se estimada en 130 millones, el decremento fue

sustancial, menos de 6 millones de mexicanos, más los 400 mil

fallecidos por Covid-19, y las muertes violentas no sumadas, que ya

dan un dato de algo así como 300 mil, desde que se tienen datos y

fórmulas de conteo.

Sin embargo, aparejado a estos datos, existen otros no tan

alentadores, como la caída en el consumo, la contracción económica

nacional en un 4%, y el decrecimiento hasta en un 8%, es decir el país

retrocedió en muchos aspectos, unos por la pandemia y otros por

políticas erróneas y desastrosas como la de regalar dinero a la

improductividad.

Ahora el principal caos es la falta de vacunas, porque siguiendo la

tónica este plan emergente de vacunas, es todo un desastre

organizacional, a tal grado que ya se empiezan a rumorar la nula

eficacia de la vacuna sin que esta sea la culpable de decisiones

políticas erráticas.

El asunto del covid-19, su vacuna y decisiones en su entorno, también

tiene consecuencias geopolíticas, pedir ayuda a Rusia y su presidente

Vladimir Putin, es una afrenta a los Estados Unidos, nuestro principal

socio comercial y palanca para nuestro crecimiento económico.

La intromisión de Rusia a través de una vacuna, puede traer consigo

una serie de acontecimientos económicos y políticos en corto plazo, si

bien es cierto que en el último censo habremos menos mexicanos,

también cierto es que, la economía es un desastre, y la confianza en

nuestro país caen como hojas de árbol en otoño.

La desesperación del gobierno federal, y su sistema de vacunación,

deja claro que no tiene control sobre las mismas, deja claro al pedir

ayuda a Rusia, que lo que más le interesa al presidente son las

elecciones, que los rusos metieron su cuchara en la elección de

Donald Trump, y que su participación en las vacunas, sería un boleto

sin restricciones meter sus narices en una democracias con miles de

hoyos negros y pendiendo de hilos frágiles.

No crecimos en número de habitantes, pero tampoco en lo económico,

en la política, el presidente Obrador, insiste en llevar las contras al

presidente Biden. Y a sus decisiones ejecutivas, en vez de trabajar

como región, nuestro ínclito presidente, se alía con los enemigos de

Estados Unidos, y deja claro la retrógrada y nula visión del mundo, en

las perspectivas del presidente mexicano.

No crecimos, en habitantes, pero si en muertos y errores, no crecimos

en lo económicos, pero si en promesas y pifias políticas, no crecimos

en el consumo interno, pero si, el gobierno regala dinero a lo

improductivo, sólo las exportaciones se salvan esas si crecieron, y

también creció la incertidumbre en la respuesta política de los Estados

Unidos.

Al tiempo.

