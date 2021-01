Se comprende que la política se desarrolla para concertar acuerdos en la

diversidad de intereses de una comunidad, siempre buscando el bien común. .

Para Maquiavelo en cambio hay una contraposición en el interés del pueblo y el

interés de la clase política que desea gobernarle.

Encontramos que hay un abanico de acepciones políticas, política económica,

política comercial, política política, política exterior, política monetaria, política de

salud etc. Por lo que para participar en cualquiera de ellas se requiere

conocimiento.

Se acerca un proceso electoral donde observamos a políticos y aprendices saltar

al ruedo buscando posicionarse, como siempre, algunos buenos y la mayoría

políticos que son alfiles o peones de los que detentan el poder económico y

obedecen a los intereses de estos, por ello vemos congresos sumisos con

diputados agachones.

¿Cómo identificar cual es su filiación? Por sus hechos los conoceréis, basta con

analizar su desempeño en los cargos que han detentado, si no hicieron diferencia

y pasaron de largo sin pena ni gloria y aún quieren seguir en la palestra, evidencia

mediocridad o complicidad, solo los pocos tienen luz propia

Es innegable que una persona te cambia un mundo, un país o una región

dependiendo su ámbito de competencia, ejemplo lo tenemos en nuestro

presidente, pero en la provincia encontramos infinidad de aprendices que se dicen

iniciadores de un movimiento y fueron rebasados por falta de tablas políticas y se

aferran llamándose pomposamente fundadores de pura cepa.

Los hacedores de política son los detentadores del poder político o económico que

mueven las piezas a su antojo, hacen amarres entre contrarios y reparten el

pastel. Ese es el viejo esquema y el actual, no puede cambiar, para romperlo se

requiere ser un político de alzada, un líder que mueva masas como AMLO y esos

no se dan en maceta.

En MORENA se está generando un hecho inusitado en materia política, hay una

mano que mece la cuna y es el líder nacional Mario Delgado, para poder operar

ha tenido que brincar los liderazgos locales en pugna en casi todas las entidades

federativas y que reclaman el derecho de paternidad del Partido en sus

comunidades el cual no existiría si no es por el presidente que lo sigue arrastrando

con su popularidad.

Sin embargo ninguno de ellos acepta que no han hecho lo suficiente para

acaparar los cargos que reclaman porque perderían estrepitosamente, toda vez

que son líderes muy románticos que no cuentan con recursos bastos, por lo que

se verá indefectiblemente una avalancha de candidatos de otros partidos a

MORENA.

Ocuparán el 50% de las posiciones en juego. Por ello estimado lector no se asuste

si ve de pronto de candidato a un cargo de elección popular a personajes del

PRIANRD que ahora son regidores, diputados locales o ex funcionarios del

gobierno de Tamaulipas, posicionados como candidatos externos de MORENA.

De otra manera AMLO no podría mantener la seguridad de darle continuidad a la

4T, perdería los escaños federales y no sólo no se lograrían las reformas

constitucionales pendientes si no que podría revertirse el proceso de cambio. La

máxima de Nicolás Maquiavelo caería como anillo al dedo “el fin, justifica los

medios”.

Por cierto sin ánimo de alabarlo CDV le sabe a la política, todo indica que para

paliar sus problemas con la federación ya entregó Nuevo Laredo, así lo indica el

posicionamiento de la priista Yahleel Abdalá como probable candidata a

Presidenta Municipal por el PAN para obligar a MORENA a candidatear a Carmen

Lilia Canturosas y el descontón a los candidatos naturales de su partido como

Chava Rosas, Manuel Canales, El Moyo García e Imelda San Miguel no es tal.

Realmente los dejó en libertad de contender con Morena y posicionarse sin

exponerse a una derrota anunciada y de esa manera el feudo de Nuevo Laredo

tendrá incrustada su gente en la 4T que le cuidará sus espaldas.

Uno de los que ha sido un elemento de ayuda para el gobernador es el

movimiento de Manuel Espino llamado Ruta 5, representado por Paco Chavira

porque ha posicionado a varios panistas en MORENA.

Entre ellos al ex Dir. Del Instituto Tamaulipeco Para el Migrante José Martín

Carmona, alter ego del Dip. Federal Panista Salvador Rosas Quintanilla y al ex

líder migrante de Houston Roman Boch el primero como candidato plurinominal y

al segundo como pre candidato a Diputado Federal por Tampico con la bandera

de Diputados Migrantes, arrebatándole ese espacio a miembros de MORENA.

Así es que bien hará el Profesor Enrique Torres Mendoza presidente de Morena

Tamaulipas en entenderle a la política, porque sus posiciones localistas de

derecho de antigüedad dentro de MORENA y sus manifestaciones contra Mario

Delgado en la CDMX no le dieron resultados.

Rechazó un delegado nacional y se ganó que lo brincara Mario Delgado enviando

al Senador Américo Villarreal Anaya y al Diputado Federal Erasmo González

Robledo a realizar las alianzas con el PT siendo ignorado.

Buen provecho.