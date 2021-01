Se dice que la traición es una falta que comete una persona que no cumple su palabra o no

guarda la lealtad comprometida. La traición implica defraudar, cuando una persona confía en

otra y esta actúa contrario a lo esperado…

Algunos filósofos aseguran que cada persona que cree en Jesús, tendrá su Judas personal…

¿Usted que opina fuimos los mexicanos traicionados, o los tamaulipecos defraudados? Le

aseguro que muchos de ustedes como yo vieron en el 2020 el año de la traición.

Los mexicanos en general nos sentimos defraudados sin ir más lejos por el pésimo manejo de la

pandemia del Covid-19, en donde sufrimos los resultados de la prueba y error, en un gobierno

que en definitiva no tenía ni idea de lo que tenía que hacer, “encerrando y liberando” a voluntad,

donde el Sistema de Salud de todos los mexicanos casi colapsa, y me refiero a todos los

mexicanos incluyendo nuestro Estado.

Los tamaulipecos nos sentimos defraudados al ver que muchas de las promesas no se

cumplieron, y que el viento en realidad no sopló a nuestro favor…

De los victorenses solo podemos decir que hay amargas lágrimas de frustración, la palabra no

cumplida fue el pan de todos los días.

El 2021 no pinta mejor, la Capital palidece ante la corrupción, aquello en lo que alguna vez

creímos hoy nos decepciona profundamente, ya no queremos improvisados de la política y la

administración, ya no queremos ser sobrevivientes de errores de la falta de juicio y experiencia,

ni del capricho del opositor.

Aquellos que tienen derecho a una atención médica digamos gratuita o por descuento de su

trabajo no tiene a dónde acudir, el Hospital General tiene casi un mes sin transformador, los

doctores no pueden trabajar y a los enfermos simplemente los dejan pasar.

Las calles y periferia de la Ciudad parecen una estampa de algún país en guerra, las calles con

tremendos baches, el pavimento deteriorado, el polvo, la basura a borbotones, los terrenos llenos

de hierba, los insectos transmisores de enfermedades, cortes de luz y la interminable falta de

agua son los adjetivos calificativos de la que alguna vez se conociera como “Ciudad limpia y

gente amable”.

Y la política, esa también está llena de traiciones, quizás es la que más, el espíritu de Judas

Iscariote se ha hecho presente en todos los partidos políticos; o usted cree que Xico no se sintió

traicionado por su partido el blanqui azul, al destituirlo de una manera por demás vergonzosa, o

acaso Arturo Soto o Miguel Mansur presidente municipal suplente, (ambos victorenses) no se

sintieron defraudados pues merecían más la oportunidad de gobernar la capital por su trabajo y

lealtad al partido, y sin embargo prefirieron a una desconocida y despistada mujer de familia

priista.

Y el grupo parlamentario priista de Tamaulipas también fue despreciado por la todavía Diputada

Yahleel Abdala, quien para seguir alimentando su hambre de poder buscará postularse por el

partido de Acción Nacional sin querer renunciar al sueldo de una posición priista.

De los demás trabajadores de la política ya para que hablamos…

Solo me queda meditar si la salida de la “no primera dama” Beatriz Gutiérrez Müller de Palacio

Nacional también será una traición para el presidente, pues la “Doctora” ha manifestado su

deseo de irse a radicar a Puebla con su querubín…

Al final dicen que con los Judas no se pelea, ellos se ahorcan solos