Como analista creo que a los mexicanos no sorprendió que la Fiscalía

General de la República (FGR) haya exonerado al general del glorioso Ejército

Mexicano, Salvador Cienfuegos Cepeda, otrora titular de la Secretaría de la

Defensa (SEDENA), el que fue detenido el pasado 15 de Octubre en Estados

Unidos por agentes de la DEA por presuntos delitos contra la salud y lavado de

dinero y decimos que no le sorprendió a nadie porque en México desde siempre

ese tipo de problemas se han resuelto de esa manera.

No estoy juzgando al reconocido y respetado militar, no soy quien para decir si

es inocente o culpable de los cargos que le imputó la Drugs Enforcement

Agency (DEA), solo que su detención como gran jefe militar sonó muy fuerte en

todo el mundo y sobre todo en nuestro país, más que nada por ser un hecho

inédito que salpicó de fea manera al sector castrense y de pronto nos dicen el

general Cienfuegos “fue absuelto”, por considerar que no hay elementos para

juzgarlo.

“Es un asunto que le correspondió a la FGR resolver, pero tiene que ver con el

gobierno que represento, es una decisión que tomó la Fiscalía, pero que el

gobierno que represento secunda, es decir, avala, respalda”, dijo el presidente

Andrés Manuel López Obrador. En su conferencia de prensa sostuvo que en su

gobierno debe acabarse la impunidad, la corrupción, pero no pueden haber

represalias, venganzas y no se pueden inventar delitos.

“Que nadie debe actuar de esa manera, trátese de quién se trate, lo más

importante es la verdad y la justicia”, dijo.

Al establecer la postura de su gobierno, López Obrador dijo que la FGR resolvió

que no procede la acusación que “se le fabricó al general Cienfuegos”, por lo

que determinó no proceder penalmente en contra del extitular de la Secretaría

de la Defensa Nacional (SEDENA).

El presidente López Obrador dijo que la FGR consideró que los elementos

presentados por la DEA no tuvieron ningún valor probatorio, para procesar,

para iniciar un juicio contra

El general Cienfuegos que permaneció alrededor de un mes detenido en al

vecino país y fue entregado a México en noviembre del 2020 luego de que el

gobierno norteamericano lo detuvo por acusaciones de vínculos con el

narcotráfico de las que se desistió para que autoridades mexicanas continúen

las pesquisas en su contra.

Por cierto el gobierno de Estados Unidos dejó abierta la puerta a volver a

reabrir el caso contra el general Cienfuegos, después de que la FGR

determinara no proceder penalmente contra él.

Parece ser que el INE se va a fajar bien los pantalones y prueba de ello es que

el Consejo General de éste Instituto tenía ayer contemplado someter a

discusión un acuerdo mediante el cual se ordena al presidente Andrés Manuel

López Obrador abstenerse de hablar en torno a las elecciones del 6 de junio en

sus conferencias mañaneras.

Sus comentarios en ese marco implican la posible transgresión a los principios

de imparcialidad y neutralidad de contenidos, en el artículo 135 Constitucional,

con la finalidad de resguardar el principio de equidad de los procesos

electorales federales y locales en curso”, advierte al proyecto de acuerdo.

La autoridad electoral considera que tal hecho es propaganda gubernamental,

pero sin incurrir en el uso de recursos públicos con fines electorales.

Según el PRD lo que se pretende es que el presidente de la república se

abstenga de incluir en sus discursos posturas político-electorales, estrategias

en la materia y todo aquello que tenga como fin influir en los comicios próximos.

Obra en antecedentes que el mismo López Obrador se pronunció a favor de

ésta medida en mayo del 2019, durante una de sus tradicionales ruedas de

prensa, en cuyo marco dijo estar de acuerdo con la omisión de las conferencias

en las entidades donde celebrarán elecciones en el 2021 y agregó incluso que

no hacía falta que el INE le mandase una notificación.

“Estoy de acuerdo que no se trasmitan las conferencias donde hay elecciones”,

dijo AMLO en mayo del 2019 pero ya se le olvidó.

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, dio a conocer ayer que

el jefe de plaza del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), conocido con el

mote de “El Diablo” fue ultimado a balazos por elementos de la Fiscalía

General del Estado (FGE) en el municipio de Manuel Doblado, al sureste del

estado, el pasado 11 de diciembre. Haber si bajan las masacres en ese otrora

romántico y conservador estado.

Dice López Obrador que no son iguales como los que le antecedieron, pero,

pero, pero, hay otros datos que lo desmienten, ya que pese a los candados de

seguridad, ya se supo que uno de los periodistas a modo que le hacen el

juego en su noticiero –disfrazado de conferencia de prensa– cobra 32 mil

pesos mensuales, que bonita familia. La esperanza de México, ni duda cabe,

bueno es el slogan publicitario.

Supe que con la participación de académicos y especialistas del sector

salud en la zona sur del estado, la Universidad Autónoma de Tamaulipas

(UAT), a través de la Facultad de Medicina de Tampico “Dr. Alberto Romo

Caballero” realizó una mesa de análisis en la que abordaron temas emergentes

en la sociedad ante el impacto de la pandemia del COVID-19.

En la sesión desarrollada en el Salón de Actos del mencionado plantel ubicado

en el Campus Universitario Sur de la UAT; la mesa estuvo integrada por el

doctor Raúl de León Escobedo, Jefe de Posgrado de la Facultad de Medicina

de Tampico; el Dr. Héctor Pérez Monsiváis, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria

Número 2; el Dr. Ricardo Humberto Colmenares Díaz y como moderador el

Lic. José Luis Huerta Delgado, académico de ésta institución.

Entre los temas comentaron a cerca de como la pandemia a colocado a la

población en una situación insólita y trágica, para lo que no estábamos

preparados, además de analizar las distintas estrategias con las cuales se ha

estado enfrentando su incidencia en el mundo y que al final coinciden en la

necesidad de proteger la salud pública.

Por cierto los que saben mucho nos aseguran que ahora así Cabeza de Vaca

ya se va, Supuestamente por una diputación federal plurinominal. En su lugar

ubican a “El Truco”, suerte te dé Dios, que el saber poco te importa.

E- mail rubenduenas15@hotmail.com rubend@prodigy.net.mx