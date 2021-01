CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, 19 DE ENERO DE 2021.- El precandidato a alcalde por el Partido de la Revolución (PRD), Memo Vizcaino, afirmó que su intención de encabezar la fórmula de ese instituto en Victoria es para reafirmar sus ideales y buscar recuperar la ciudad.

En conferencia de prensa, donde fue presentado por la dirigencia estatal junto con los candidatos al 14 y 15 distrito electoral, reconoció haberse equivocado al haber apoyado la campaña del ex alcalde Xico González.

«No estoy cambiando, sigo firme en mis ideales. Nos equivocamos y eso me hizo voltear a ver otros horizontes que me pueden llevar a lo que pienso y quiero para poder recuperar la ciudad, voy a cambiar esa percepción de que se arregla, yo no me arreglo», citó

Expreso lo anterior en referencia a su reciente participación con el Partido Acción Nacional y su aparición en las filas del Partido del Sol para buscar la candidatura y contender por la presidencia municipal de Victoria el próximo 6 junio.

En ese sentido, dijo que habrá de trabajar para fortalecer la estructura del PRD y fusionarlo con la sociedad victorense, pues aseguró que el haber tres formulas que compiten por la nominación se interpreta como una opción para poder rescatar la Capital del Estado.