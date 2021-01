Ciudad Victoria, Tamaulipas (3 de enero de 2021).- La Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas informa que presentó ante la Fiscalía General de Justicia del estado, una denuncia de hechos contra quien resulte responsable en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con fundamento en los artículos 221, 222, 223 y 224 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de que las investigaciones, identifiquen a los responsables de elaborar y difundir documentos apócrifos, así como sean sancionados conforme a Derecho. El caso no debe quedar impune.

Como se recuerda, el martes 29 de diciembre en conferencia de prensa conjunta con el Centro Nacional de Control de Energía, la CFE justificó la falta de suministro eléctrico a más de 10 millones de mexicanos, ocurrido un día antes, por las supuestas afectaciones de un incendio de pastizales a dos líneas de transmisión localizadas en la zona del municipio de Padilla, Tamaulipas.

Para ello, la CFE exhibió ante los medios de comunicación un documento apócrifo con el propósito de atribuirle a la Coordinación Estatal de Protección Civil una comunicación que nunca existió. La falsificación de documentos en este caso es evidente porque:

– La firma expuesta del Director de Coordinación con Municipios es diferente a la del funcionario estatal. El mismo servidor nunca suscribió el oficio presentado.

– El formato y la disposición de los logotipos incorporados en el documento son distintos a los empleados por la Coordinación Estatal de Protección Civil.

– Es falsa la descripción de hechos: Protección Civil no tuvo participación en el incendio del pastizal mencionado, y las bitácoras no muestran llamada alguna de CFE en el número de emergencias 911. Y,

– El número de folio es fraudulento al no coincidir con la serie institucional, además de que carece de sellos de despachado.

Ante la evidente falta de honestidad y comisión de delitos en la elaboración y difusión de documentos apócrifos, que quedó manifiesta en la conferencia de prensa encabezada por la CFE, estas conductas deben ser investigadas y deslindar las responsabilidades correspondientes, con el objetivo de que los responsables sean sancionados.