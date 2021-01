CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, 21 DE ENERO DE 2021.- Fuerza por México solicitará la intervención del Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas al considerar que se fragua una elección de Estado para un proyecto partidista o personal en esa entidad. “La ley se tiene que aplicar en general”, expresó el presidente nacional del partido, Gerardo Islas Maldonado.

En Tamaulipas enfatizó que esto no es un hecho jurídico-electoral, “es una venganza política. Y ante ello, tendremos siempre la verdad y la legitimidad de nuestro lado. No queremos ningún sufragio al margen de la ley, pero sí defenderemos ante todos los tribunales y todas las instancias no sólo nuestra permanencia en el proceso electoral, sino que cuidaremos cada voto y cada casilla”.

Subrayó que el partido estará pendiente de que en “esta estrategia de iniciar el fraude, que a todas luces se está empezando a cocinar en este estado, Fuerza por México sea el que bloqueé esa intención, e hizo un llamado a toda la ciudadanía a denunciar, y a no prestarse a este juego”.

Dio a conocer que ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio entrada a la Controversia Constitucional que promovió Fuerza por México, al tiempo que señaló: “Espero que eche para atrás lo que quiso hacer el Congreso del Estado de forma arbitraria”.

Recordó que hace un mes FXM presentó un recurso de Controversia Constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la arbitrariedad que hizo el Congreso del Estado, derivado de una iniciativa que promovió el gobernador Francisco García con el propósito de eliminar a dos magistrados electorales cuando ya había iniciado el proceso electoral, mismo que debía hacerse 90 días antes del proceso electoral.

Expuso que Fuerza por México seguirá con el proceso de selección de sus candidatos, atraídos desde el Comité Ejecutivo Nacional, porque -dijo- sabemos que nos darán la razón. “Estamos preparados para ganar en este estado y lo vamos a hacer con el mismo tamaño del miedo que le tienen a Fuerza por México”, añadió.

El Comité Directivo Estatal de FXM en Tamaulipas está integrado por su presidenta, Yadira Cepeda Sosa; secretario general, Hugo Torteya Chimely; Alejandro Hernández Aquino, secretario de Organización; Alexandro Pérez Santana, secretario de Elecciones; Francisco Arellano Conde, secretario de Administración y Recursos Financieros; Crisel Pérez Conteras, secretaria de Equidad, Género y No Discriminación; Christian Huerta Morales, secretaria de la Juventud; Mirna Torres Ledezma, secretaria de Vinculación; Eduardo Longoria Chapa, secretario de Asuntos Jurídicos y Transparencia; Gerardo Chao Álvarez, secretario de Política Internacional; María Elena Rodríguez López, secretaria de Acción Empresarial, Mitzi Valdez Murillo, secretaria de Medio Ambiente; y María de Lourdes Lozada Fernández, secretaria de Prensa.