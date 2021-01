El ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano se mostró muy seguro de ganar la contienda electoral del próximo 6 de junio, incluso con su estilo entrón que lo ha caracterizado siempre, aseveró que no importa tener como adversarios a Oscar Almaraz Smer y a Felipe Garza Narváez, quienes buscan las nominaciones del PAN y de Morena, respectivamente, porque él nunca ha perdido una elección.

El también empresario radiofónico tiene todo para volver a la Cámara de Diputados, puesto que, si bien es cierto que Almaraz Smer goza de una amplia popularidad en la capital tamaulipeca, no hay duda de que “cambiar de camiseta” ha generado el rechazo de la militancia priísta por traicionar al otrora partido de las mayorías, además de que su posible nominación ha causado un enorme descontento en las filas del PAN.

Asimismo, se debe tomar en cuenta que mientras Cárdenas del Avellano cuenta con todo el apoyo de la dirigencia y militancia del PRI, la nominación de Garza Narváez como candidato de Morena a la diputación del V distrito electoral federal no se concretado por la intensa lucha interna que se vive en el partido político creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y hablando del Jefe del Ejecutivo Federal, vaya tunda que ha recibido en las redes sociales luego de que reveló que se había contagiado del coronavirus, ya que miles y miles de cibernautas no sólo se burlaron de él al señalar que de nada le habían servido sus amuletos, sino también muchos recordaron aquella frase que se hizo famosa cuando afirmó en una conferencia mañanera: “que el no mentir, no robar, no traicionar, ayudaban a no contraer el Covid-19”.

Otros cibernautas no dejaron pasar la oportunidad para pitorrearse del político tabasqueño, como aquellos que subieron el supuesto mensaje de la diputada federal Geraldine Ponce Méndez acerca de que también se había contagiado de coronavirus, en tanto que un examen practicado a Beatriz Gutiérrez Mueller, esposa de López Obrador, había dado negativo, todo ello para echar andar la imaginación de los usuarios de las redes sociales.

Algunos cibernautas no creen que se haya enfermado López Obrador de coronavirus, incluso afirman que se trata de una burda estrategia propagandística similar a la que utilizó Donald Trump para tratar de ganar la elección presidencial de Estados Unidos.

Tan fuertes fueron las críticas, que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, salió a medios para señalar que no se valía la embestida que había recibido el político tabasqueño en las redes sociales, incluso calificó de ruines a todos aquellos que expresaron que se lo merecía por no utilizar cubrebocas y minimizar la pandemia del coronavirus en el país.

De regreso a la próxima contienda electoral por la diputación del V distrito electoral federal, de concretarse la nominación de Almaraz Smer y de Garza Narváez como oponentes del virtual candidato priísta Cárdenas del Avellano, será una elección de pronóstico reservado.

Los tres tienen una amplia experiencia en las contiendas electorales, pero mientras el empresario radiofónico tiene todo para regresar a la Cámara de Diputados, sus posibles oponentes adolecen del apoyo irrestricto de la militancia del PAN y de Morena para ganar la elección del próximo 6 de junio.

En el caso de que la nominación de Morena sea otorgada a Nora Hilda de los Reyes Vázquez por cuestiones de equidad de género, la contienda electoral se dará entre los candidatos del PRI y del PAN, luego que la maestra carece de la capacidad para poder ganar esta contienda electoral de pronóstico reservado.

De los Reyes Vázquez ya perdió una elección como candidata del PRI a la alcaldía de Villa de Casas en el 2016, pero también sucumbió como abanderada de Morena a la diputación local del XIV distrito electoral en el 2019.

En otro tema, se espera que hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eche para atrás la política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional que presentó la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle García el 15 de mayo de 2020.

El proyecto fue preparado por el ministro Luis María Aguilar Morales, quien señala que la política implantada por la señora Nahle García fomenta el monopolio e inhibe la libre competencia en el sector eléctrico del país.

El ministro Aguilar Morales propone invalidar 22 disposiciones de la política de confiabilidad porque se contraponen a la reforma energética vigente, que prohíbe actos monopólicos y privilegia la imparcialidad e independencia para fomentar la generación de energías limpias en aras de disminuir la contaminación del medio ambiente.

