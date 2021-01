Cdmx, México, 12 de Enero 2021. Desde hace unos días Danna Paola ha estado compartiendo en sus redes sociales algunos videos e imágenes dando referencia a lo que será su nuevo disco, todas relacionadas en un sólo tema: drama.

En su más reciente publicación de Twitter la cantante dio a conocer la portada de su nuevo álbum musical llamado Knouckout en el que probablemente hable de amor y desamor.

#KO K.O. cover 🥀 new album 14/01/21 🌶️

No puedo estar más feliz de por fin poderles compartir la portada de mi nuevo álbum, K.O (Knockout) un trabajo de mucho tiempo, esfuerzo, lágrimas, risas y mucha ilusión…! ♥️

WELCOME TO MY BREAK UP PARTY pic.twitter.com/H7GreumxLv

— Danna Paola (@dannapaola) January 11, 2021