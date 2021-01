Madrid, España, 11 de Enero 2021. El Real Madrid no podrá contar con Dani Carvajal ni con Luka Jovic para la semifinal de la Supercopa de España, que le enfrenta el próximo jueves al Athletic Club en La Rosaleda de Málaga (14.00). El lateral y el delantero aún no se ha recuperado de unas molestias musculares que sufrió, el primero, tras su último partido (ante el Celta) y, ene el caso del serbio, durante un entrenamiento. Ninguno de los dos estará a disposición del Zidane para afrontar el primer duelo de la Supercopa.

Carvajal y Jovic no viajaron a Pamplona para jugar ante Osasuna. El primero estaba sancionado por acumulación de amonestaciones. En cualquier caso, el futbolista arrastraba molestias desde el partido ante el Celta que le habían impedido entrenarse con normalidad en Valdebebas.

En el caso de Jovic, entró en la lista para el duelo ante Osasuna, pero se cayó a última hora de la misma a causa de una sobrecarga muscular. Ambos jugadores se quedaron pues en Madrid, siguiendo sus respectivos procesos de recuperación, y sólo se desplazarían a Andalucía para jugar la posible final (si los blancos superan al Athletic) y ambos están recuperados al 100%. Pero, a día de hoy, ambos tienen muy pocas opciones de llegar a ese hipotético partido.

Con la baja de Carvajal, la principal opción de Zidane para el lateral es Lucas Vázquez, que ya jugó en la posición de ‘2’ en El Sadar. Se abre también la opción de Nacho si ZZ opta por adelantar al gallego a la posición de extremo diestro en detrimento de Asensio.

El caso de Jovic es bastante menos problemático para Zizou, que no cuenta con el serbio y que incluso ha dado minutos a Mariano por delante del ex del Eintracht, que no juega desde el pasado 8 de noviembre (siete minutos en la derrota ante el Valencia en Mestalla).