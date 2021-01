CDMX.- Viernes 15 de Enero del 2021 Ser una mujer independiente y segura de sí misma no es fácil, requiere de todo un proceso de trabajo personal en cada uno de los aspectos de tu vida, desde a nivel personal, familiar, de pareja y hasta profesional, y si has llegado hasta aquí, te aseguramos que no hay vuelta atrás. Pero seguramente te estarás preguntando y ahora qué sigue después de tanto trabajar por aquello que querías y lograste. ¿Qué hay más allá de la independencia? ¡Descúbrelo al poner en práctica estos consejos!

DISFRUTAR

Antes de cualquier cosa debes aprender a gozar de tus logros y también de tus fracasos, y seguro sabes de qué estamos hablando. Muchas mujeres independientes están en una constante exigencia por ser las mejores y se olvidan de lo más importante: pasarla bien. Así que el siguiente paso, es celebrar en grande cada una de las cosas que hagas, para bien y para mal, porque al final de cuentas eres tú quien ha elegido ese camino. ¿Te dieron un aumento? Es el momento de hacer lo que siempre has querido.

INVIERTE A LO GRANDE

¿Otro de los consejos para darle más poder a tu independencia? Trabajar en una de las independencias que más cuesta trabajo alcanzar pero que es una de las más valiosas: la económica. Generar tus propios ingresos y definir tu estilo de vida a partir de esto, te da poder en todos los sentidos y si ya tienes un buen ingreso o ahorros, es momento de dar el siguiente paso hacia las inversiones, ya sea de acciones, planes de retiro, fondos de inversión, etc. Si tu trabajo te ha dejado una gran recompensa económica, es momento de invertir y crear el futuro que quieres para ti.

LA TERAPIA COMIENZA A DAR FRUTOS Y LO NOTAS

Atrás quedaron esas sesiones en las que no sabías quién eras y hacia dónde ibas, y también el llanto imparable por tu último breakup. Ahora eres independiente te conoces muy bien y si hay cosas por descubrir estás lista para ello, incluso para volverte a enamorar. Tus relaciones a todos los niveles son cada vez más sanas y sabes muy bien cómo identificar todo aquello que te roba la paz y sabes cómo alejarte de inmediato.

¿Qué sigue? Sentirte plena y en armonía contigo mism@ incluso dentro del caos que siempre aparece, porque confías tanto en ti que sabes cómo salir siempre adelante.

AMARTE Y RESPETARTE PARA SIEMPRE

Llegar aquí seguramente te ha dejado claro que eres una persona increíble con defectos y virtudes y que, aunque puedas tener alguna inseguridad por ahí, ésta no te define. Lo que sigue para darle más poder a tu independencia es mantener ese respeto y amor por ti por sobre todas las cosas, probablemente se te presenten algunas situaciones que te hagan dudar, pero conoces el camino de regreso a tu autoestima y a ti misma, porque que queriéndote y respetándote, todo se dará de manera positiva.

MATERIALIZA

Ahora que eres toda una persona independiente, lleva tus pensamientos a la acción para seguir cosechando logros, es decir, materializa tus ideas, tus sueños y todo lo que quieres. De esta manera, al ver que tus objetivos los puedes tocar te sentirás cada vez más segura de emprender cualquier proyecto.

¿Quieres un estudio nuevo? Visualízalo y comienza comprando muebles, pintura, etc. Poco a poco lo irás consiguiendo, y conforme avances, tu seguridad, poder e independencia aumentarán hasta que por fin lo logres.