La decisión de consultar a un nutriólogo, es un tema sustancial y de aplaudirse, ya que estás teniendo consciencia de tu salud y quieres cambiar o mejorar algo en ella. Un nutriólogo es aquella persona profesional que te ayudará a cumplir los objetivos que te has planteado y guiarte hacia un estilo de vida más saludable y beneficioso para ti.

En este apartado te guiaré con claves para encontrar a tu nutriólogo perfecto.

1. Que sea profesional calificado.

Es importante detallar que debes recurrir a un experto que cuente con título y cédula, en estos tiempos es muy fácil encontrar en cada esquina a personas sin bases profesionales que dan consejos, planes de alimentación, medicamentos para bajar de peso, etc., y que en realidad no tienen interés en ti y en el cuidado de tu salud. En cambio, un nutriólogo tuvo preparación universitaria, aprendizaje a lo largo de muchos años y actualizaciones constantes para poderte brindar una mejor atención y ayudarte en la situación en la que te encuentres.

2. Interés en ti y en tu motivo de consulta.

El principal objetivo de un nutriólogo es cuidar de tu bienestar, tu salud, lograr contigo todas las metas que tú tengas, que compartas el verdadero sentido de una consulta, que es aprender a comer de forma saludable, sin pasar hambre, afligirte o jamás volver a comer esos antojitos espontáneos. Un nutriólogo te va a decir que no hay alimentos buenos ni malos, solamente es la importancia de la cantidad y calidad de ellos.

3. Ser sincero.

La sinceridad no siempre está bien vista por la mayoría de las personas, ya que a veces suele doler cuando se ejerce, pero en cuestiones de salud, es un punto clave para decidir a tu nutriólogo, ya que es de vital importancia que el profesional te hable sobre objetivos reales que uno puede tener, es simple decir que queremos llegar a cierta meta, sin saber qué hay detrás o cuánto tiempo nos va a tomar, el nutriólogo abre los ojos a la realidad, siempre con respeto y sin intenciones de lastimar o romperte la motivación. Es necesario plantear desde el principio algo real para que todos tus avances y resultados sean reales, ya que si desde el principio la meta no fue el cien por cierto sincera, los resultados no se verán en el tiempo estimado y uno puede caer en la etapa de desesperación y recurrir a otras alternativas “fáciles y rápidas”, las cuales no serán un beneficio para tu salud.

4. Mente abierta.

Entre más avanza el tiempo, la ciencia, la tecnología, la biología, etc., también progresa la nutrición y todo lo que se puede lograr con ella. Así como, salen a la luz nuevas formas de hacer dietas, artículos, libros, investigaciones y más cosas que uno como ciberadicto estamos investigando día con día. Cuando uno va al nutriólogo tiene la idea de que quitará muchos alimentos de tu dieta y comerás únicamente lechuga y pollo asado, cocinados sin sabor, sin textura y que será diario lo mismo. Pero así como establecen nuevas opciones en todo en el mundo, un nutriólogo también debe de crear esa mente abierta de que no todo es como se vio en la universidad, dietas estrictas y sin ser flexible contigo. Si tú ya llevas la negación de no querer dejar cierto alimento, el mejor nutriólogo para ti es aquel que está actualizado al momento con opciones fuera de la forma rígida de la cual tienen fama y que pueda negociar contigo ciertos aspectos para que haya un apego al plan nutricional y por lo tanto, resultados certeros.

5. Plan individualizado.

Cuando un nutriólogo planea tu dieta, debe de estar basado en tus necesidades, en tu estilo de vida, en tus intereses, actividades diarias, resultados antropométricos, padecimientos, medicamentos, etc. Cada plan de alimentación debe de estar diseñado de forma individual para cada persona, todos somos seres únicos e irrepetibles, por lo tanto, la dieta de tu amiga no te va a funcionar a ti, simplemente porque ambas presentan necesidades diferentes. Y eso es justo lo que hace un buen nutriólogo, darte esas herramientas que sólo a ti te van a funcionar.

6. Brindarte tiempo.

Cuando uno está en consulta, estamos llenos de información nueva y de muchas preguntas. El nutriólogo debe de dedicarte el tiempo para resolver tus dudas de manera profesional y amable, ya que el hacer un gran cambio en tu vida, genera incertidumbre y lo que uno quiere es irse con todas esas respuestas para llegar a casa con la misma motivación con la que llegaste al consultorio y dar inicio a ese estilo de vida.

7. Seguimiento.

El simple hecho de preguntar cómo estás o cómo te has sentido, es una pieza clave para saber el interés que tiene en ti y en el cambio que quieren lograr como equipo. Ya que en el camino se pueden generar nuevas dudas y tener la idea que es necesario esperar hasta la siguiente consulta para resolverlas. Esa luz verde de un mensaje o una llamada, te da la pauta para que puedas preguntar y poder modificar algún error que se esté cometiendo.

8. Confianza.

No por ser el último punto es el menos importante, el confiar en tu nutriólogo es indispensable para que tu proceso sea ameno y no una sentencia. Si no hay confianza, cualquier palabra que salga de él/ella no será de creencia tuya y el tratamiento puede no funcionar o en dado caso, omitir su conocimiento y terminar por pedir consejos u opiniones de otras personas.

Si estás en el camino de querer encontrar a tu nutriólogo, toma en cuenta estas claves para que puedas experimentar de la mejor forma un cambio de vida y de salud. Que te genere el espíritu de querer permanecer en tu nuevo estilo de vida, aprende de todo el conocimiento que quiere compartir contigo, sácale provecho y ponlo en práctica. Los nutriólogos tienen muchísimas cosas que ofrecerte y cada una de ellas, es un beneficio para ti.