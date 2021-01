CDMX, México, 20 de Enero 2022. Sergio ‘Checo’ Pérez ya porta los colores de su nuevo equipo, Red Bull Racing. A través de sus redes sociales, el piloto mexicano compartió un par de fotografías con la indumentaria de la escudería.

«¡Feliz de compartirles la primera imagen con mis nuevos colores!«, escribió Checo junto a las imágenes.

¡Feliz de compartirles la primera imagen con mis nuevos colores! 🙌 Happy to share with you the first pic wearing my new team colors! 👏👏#f1 #RedBullRacing #HolaCheco pic.twitter.com/fPMe4uWxZc — Sergio Pérez (@SChecoPerez) January 20, 2021

Checo también brindó su primera entrevista como piloto de Red Bull, donde destacó que su llegada es un sueño hecho realidad:

«Siempre me estoy llevando al máximo y el año pasado por fin tuve un carro que pudiera mostrar a las personas un poco más de lo que soy capaz, pero ahora es mi gran oportunidad. Debo enfrentar el próximo paso en todos los aspectos y creo que estoy listo para eso. Lo único que me faltaba era la oportunidad. Ahora que la tengo depende de mí mismo hacerla que funcione. Me voy a asegurar de entregar más de lo que esperan. Si tenemos el carro que puede ganar el campeonato, me aseguraré de que lo ganemos. Y si no es así y solamente tenemos un carro que es suficientemente bueno para un tercer lugar me aseguraré de que terminemos segundos«.