Cdmx, México, 17 de Enero 2021. Sigue ganando elogios. El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez recolectó el reconocimiento de Eddie Jordan, exjefe de equipo en la Fórmula 1 y analista para Channel Four, quien ve como un buen movimiento su llegada a Red Bull.

«Con Pérez, Red Bull está consiguiendo un piloto superior. Nadie cree que sea tan rápido como Max Verstappen. Pero eso no lo ha hecho nadie por ahora. Pérez es un gran piloto que, sobre todo en carrera, hará lo que Red Bull espera de él: estar lo suficientemente cerca de Max para poder presionar a Mercedes con dos coches. Su predecesor, Alex Albon, nunca fue capaz de hacer eso», mencionó para F1 Insider.

De la mano de su comentario, Eddie Jordan ha criticado a Aston Martin por ‘cambiar’ a Checo Pérez por Sebastian Vettel. Incluso, la crítica también llegó hasta Lance Stroll.

«Seb me gusta mucho, pero creo que Aston Martin cometió un error al ficharlo. Los últimos dos años contra Leclerc en Ferrari han sido patéticos. No sé por qué estuvo tan mal. Es un piloto que ha ganado cuatro títulos mundiales, pero que ya no está en su cenit. En cualquier caso, me hubiera quedado con Pérez. Lance a veces conduce bien y otras lo hace extremadamente mal. Es todo menos constante».