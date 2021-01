Cdmx, México, 14 de Enero 2021. Ferrari anunció que Charles Leclerc dio positivo por Covid-19, en uno de los controles periódicos a los que la Scuderia somete a su personal. El compañero de Carlos Sainz encuentra en autoaislamiento en su domicilio en Mónaco, con síntomas leves, según ha comunicado el equipo de Maranello.

«El piloto de la Scuderia Ferrari, Charles Leclerc, ha dado positivo por Covid-19. De acuerdo con los protocolos del equipo, Charles se somete a pruebas con regularidad y ayer el resultado de su última prueba fue positivo. Charles nos informó de inmediato y ha avisado a todas las personas con las que ha estado en contacto cercano en los últimos días.

Actualmente se siente bien con síntomas leves y ahora está confinado en su casa en Mónaco«, ha notificado Ferrari en dos tuits en su cuenta oficial.

Scuderia Ferrari Mission Winnow driver Charles Leclerc has tested positive for COVID-19.

In accordance with the team’s protocols, Charles is tested regularly and yesterday, the result from his latest test came back positive. [1/2]

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) January 14, 2021