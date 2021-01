TAMPICO, TAMAULIPAS, 5 DE ENERO DE 2021.- La pandemia por covid-19 obligó a cerrar a seiscientos negocios adheridos a la Cámara Nacional de Comercio de Tampico, en tanto que otros lograron reactivarse para este

diciembre que recién concluyó pues por estrategia prefirieron no laborar de manera temporal.

Así lo declaró Juan Ángel Paredes Espinosa, presidente de ese organismo en la comuna

porteña.

«Sí hubo bajas de negocios, fue como de un 30% en general, algunos cerraron otros se

volvieron a reactivar ahora en diciembre, cerraron como estrategia porque no estaban

vendiendo, algunos se recuperaron, otros no volvieron a abrir ese es el detalle, la idea es

que no se sigan cerrando los negocios», señaló.

Paredes Espinosa admitió que para los primeros meses de este 2021 se vislumbra un

panorama económico adverso para el sector comercial en Tampico, ya que también dijo

afectarán las medidas restrictivas sobre todo al disminuir las horas de operación de los

locales.

«Este primer trimestre del año va a estar muy duro todavía batallando con la cuestión de la

pandemia y seguimos batallando en el Estado con la cuestión de los decretos, este primer

trimestre va a ser muy duro todavía», recalcó.

El líder de los comerciantes establecidos confió en que el nuevo decreto que sea emitido

por el Comité Estatal de Salud en el transcurso de los próximos días permita que los

negocios de Tampico puedan abrir ya que dijo los propietarios de los establecimientos han

buscado cumplir con los lineamientos como toma de temperatura, aplicación de gel

antibacterial y uso de tapetes sanitizantes.