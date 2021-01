CIUDAD DE MÉXICO.- Lunes 18 de Enero del 2021 Luego de haber dado a conocer el expediente de Salvador Cienfuegos, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el caso no afectará las relaciones con Estados Unidos.

Hay bastante comprensión de parte del gobierno estadunidense sobre este asunto, ellos saben que no se puede poner en entredicho la credibilidad de un gobierno, ellos no aceptarían eso y tampoco nosotros. No podemos fabricar delitos a nadie, de modo que lo que hicimos fue lo correcto, es ético, independientemente del derecho que tampoco se viola, pero un gobierno sin ética, sin moral no es nada, no tiene ningún valor, ninguna fortaleza, lo que hicimos fue dar a conocer el expediente para que se supiera sin esconder nada de que no hay elementos, que en efecto se fabricó el delito o se fabricaron los delitos

Andrés Manuel López Obrador