AUSTIN, Texas, 5 de enero.- – Los texanos elegibles para recibir la vacuna

contra el COVID-19 no pueden obtener respuestas claras del gobernador Greg

Abbott sobre ¿dónde? o ¿cómo? recibir la vacuna.

A mediados de diciembre, Abbott impulsó que el estado podría proporcionar

la vacuna a un millón de trabajadores de la salud y texanos vulnerables, pero eso

aún no ha ocurrido.

Abbott ha empezado a eludir sus responsabilidades y a culpar a los

hospitales locales en la primera línea de la pandemia, pero los que ayudan a

distribuir la vacuna dicen que el estado se ha quedado sin suministro.

Además, en diciembre, el director de salud del Estado de Texas, John

Hellerstedt, durante una reunión con los jueces del condado frustrados con el papel

del estado fuera de la vacuna y su distribución dijo, «el gobierno ha alcanzado los

límites de lo que regula y controla y autoriza» en una lucha contra el brote.

“El 22 de diciembre, el gobernador Greg Abbott se sentó en una rueda de

prensa en el Centro Médico Ascensión Seton en Austin y se arremangó para las

cámaras. Una enfermera le colocó una dosis de la vacuna COVID-19 de Pfizer en

su brazo izquierdo y los funcionarios estatales y el personal del hospital en la sala

aplaudieron.

Pero en los días posteriores a esa celebración, hacer llegar esa vacuna a las

personas elegibles para recibirla no ha sido nada fácil. El despliegue de la vacuna

se ha visto empañado por mensajes deficientes de los funcionarios estatales,

errores técnicos y retrasos logísticos «.

“A medida que transcurrían las últimas horas de 2020, no estaba claro si

alguien en el estado sabía cuántas dosis de la vacuna se habían suministrado aquí.

Y después de que los funcionarios estatales expresaron su preocupación de que las

vacunas no se usaban e instaron a los proveedores a dárselas a cualquier persona

que cumpliera los requisitos, a muchos que cumplían con los requisitos les resultaba

difícil, si no imposible, rastrear a cualquier persona con vacunas para administrar «.

«La confusión dejó a los expertos médicos y a las personas que esperaban

urgentemente la vacuna frustrados y cuestionando cómo el estado podría manejar

sin problemas la administración de vacunas a una población de casi 30 millones en

los próximos meses».

«Todo esto parece haber sido evitado si se hubiera pensado

adecuadamente», dijo la representante estatal Donna Howard, demócrata de

Austin».

“Los datos estatales sugirieron que había un amplio suministro de vacunas,

lo suficiente para ampliar la elegibilidad al grupo 1B con semanas de anticipación.

Pero en realidad, como miles de texanos pronto descubrirían, las dosis de la vacuna

seguían siendo escasas».

El presidente del Partido Demócrata de Texas, Gilberto Hinojosa, emitió la

siguiente declaración:

“Mientras Abbott sigue poniendo excusas y echando la culpa, los texanos

siguen muriendo. Texas lidera el país en el número de infecciones por COVID-19.

La vacuna no se debería escasear en menos de dos semanas después de que el

gobernador Greg Abbott anunciara el programa de vacunación con mucha fanfarria.

“Abbott debería exigir más vacunas a la fallida Administración Trump para

Texas como una medida para obtener esta desastrosa respuesta bajo algún tipo de

control, sin señalar con el dedo a los hospitales y farmacias locales cuyos

trabajadores han puesto sus propias vidas en riesgo para salvar a nuestras familias.

“No hay excusa para los fracasos de Abbott como gobernador mientras el

virus continúa empujando a los hospitales más allá de su capacidad y se ha cobrado

la vida de más de 30,000 texanos. Lo que está en juego no puede ser más alto, la

administración de Abbott debe hacer un plan, asumir la responsabilidad y ponerse

a trabajar»