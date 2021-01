México, 11 de Enero 2021. El mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez fue elegido como Boxeador del Año en 2020 por parte de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), no obstante que sólo disputó una pelea en estos meses, la llevada acabo hace unas semanas ante el británico Callum Smith en el Alamodome, en San Antonio, Texas.

WBA awards @Canelo as Boxer of the Year

Link 📰: https://t.co/QXAk9XQTre pic.twitter.com/svf0CIh8li

— WBA Boxing (@WBABoxing) January 10, 2021