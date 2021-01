El exgobernador de Tamaulipas Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba cruzó el océano para establecerse en Italia pero hasta allá lo alcanzó el brazo de la justicia. El también exgobernador Eugenio Javier Hernández Flores huyó de la realidad, se paseaba alegremente por esta capital donde fue encarcelado, luego pasó a una penitenciaría federal donde espera juicio. Otros exgobernadores de Veracruz y Chihuahua se escondieron pero fueron encontrados en Guatemala y Estados Unidos, respectivamente. Por eso suena bastante lógico que nuestro actual gobernante Francisco Javier García Cabeza de Vaca diga, recio y quedito, que no irá a ninguna parte porque no le tiene miedo a las graves acusaciones en su contra.

Pese a lo anterior, el miembro fundador de la llamada alianza federalista de gobernadores, le ha bajado a la intensidad de sus ataques contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y, ante el fracaso de las demandas de más recursos financieros, ahora se concentra en exigir el reparto equitativo de las vacunas (SIC). Por su parte, algunos de sus correligionarios andan más ocupados en problemas políticos y jurídicos en sus respectivas entidades. En Chihuahua, Javier Corral Jurado pactó con el gobierno federal y está concentrado en tratar de mantener algo de influencia política en su entidad para enfrentar un posible juicio internacional por haber obstaculizado la entrega de la cuota del agua que le correspondía a los Estados Unidos.

En Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón hace malabarismos para contener la pandemia y satisfacer a los voraces comerciantes regiomontanos quienes le presionan a diario para que les permita abrir sus establecimientos. En Coahuila, Miguel Ángel Riquelme se mantiene ocupado con los múltiples problemas estatales que crecen a pesar de los resultados favorables obtenidos en los recientes comicios locales. En virtud de que bajó el activismo de los gobernadores ingobernables, FGCV parece tomar también un respiro y, luego de pelear durante años con el ayuntamiento de Reynosa, al fin se reunió con Maki Ortiz Domínguez y, en algo sumamente insólito, se juntó con varios reporteros de la fuente gubernamental para compartir una rosca de Reyes.

Según diversos medios, el Gobernador de Tamaulipas rechazó haber sido beneficiado con la aprobación de la reforma energética, como acusó Emilio Lozoya y dijo que no lo van a intimidar ni huirá. «Vamos a dar siempre la cara como lo hemos hecho, ¿a dónde me voy a ir?, aquí estoy», indicó, tras ser cuestionado sobre la denuncia de hechos del ex director de Pemex del 11 de agosto del año pasado ante la Fiscalía General de la República (FGR). En la denuncia Lozoya acusa además a varios ex Senadores como el panista Francisco Domínguez, actual Gobernador de Querétaro, de haber recibido sobornos para aprobar la reforma energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

El diario Reforma publicó que luego de que el Mandatario Andrés Manuel López Obrador, comentara que las investigaciones relacionadas con Emilio Lozoya han tardado, la FGR, informó, que el procedimiento penal en su contra avanza conforme a los términos establecidos por la autoridad judicial. Cabeza de Vaca, cuestionó que cada que se registra una crisis por la narcoviolencia o algún escándalo de corrupción al interior del Gobierno de la 4T, retoman el tema Lozoya. Dijo, que pareciera ser que con ello, las acusaciones del ex funcionario, el gobierno federal alimenta a lo que llamó «Instituto Nacional para Distraer al Pueblo». «Esta es una más, pero miren ya lo había declarado en algunas otras ocasiones, dije: que no iba a caer en la trampa”. «Pero, sí niego categóricamente haber tenido algún beneficio con la reforma energética».

De la citada reforma, comentó, que quien sí resultó beneficiado fue el Estado de Tamaulipas. «Porque gracias a esta hoy en día han llegado más de 5300 millones de dólares en inversión extranjera, gracias a esta hoy en día se están perforando pozos en aguas profundas y no tan profundas en el Golfo de México frente a las costas de Matamoros y de Tampico», expresó. «Gracias a éstas empezarán ya las perforaciones para extraer el gas y petróleo también en tierra es un dinamismo muy grande que tiene esta reforma». Pese a los ataques o señalamientos en su contra, dijo, que continuará defendiendo la reforma energética del sexenio de Enrique Peña Nieto.

Por cierto, el Gobernador FGCV aseguró que alertó a Manuel Bartlett sobre el uso de un documento falso, pero el titular de la CFE minimizó el hecho. El mandatario dijo que se comunicó con el funcionario federal después de ver la conferencia virtual del 28 de diciembre donde se presentó un documento del que no tenía conocimiento el Gobierno de Tamaulipas. El Gobernador afirmó que habló con Bartlett, a quien dijo conocer desde que eran senadores, y le planteó que el documento no era de la administración tamaulipeca y que se trataba de un tema “muy serio y delicado”. “Bueno, al final nosotros haremos nuestro dictamen. No importa si [el documento] es apócrifo”, le habría respondido el titular de la CFE, afirmó Cabeza de Vaca.

Según sin embargo.mx, el mandatario expuso que después del apagón, al terminar el informe de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), habló con el coordinador general de Protección Civil de la entidad, Pedro Granados. “¿Cómo qué mandaron un documento? Me dijo, Gobernador no tengo conocimiento de eso. Dije es que el director Manuel Bartlett está diciendo que se mandó un documento, investiga y me regresas la llamada”, narró. Granados le habría informado que el documento no era de la administración, después verificó con el Secretariado de Seguridad Pública del Estado, quien no confirmó que se registrara alguna llamada para denunciar el incendio.

De acuerdo con esta versión, también habló con la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien consideró que la situación era “muy grave” y enfatizó la importancia de realizar una investigación. El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el 6 de enero que la CFE debía aclarar el documento falso con el que intentó justificar el apagón que afectó a más de 10 millones de mexicanos el 28 de diciembre de 2020. El mandatario fue cuestionado sobre el tema luego de que la CFE admitiera que el documento de Protección Civil de Tamaulipas sobre el incendio de pastizales que causó el apagón sí es falso.

“Sí hubo un incendio, sí está demostrado, los elementos que tiene la CFE lo hacen patente. Vamos a buscar que ese tema del oficio se resuelva y se averigüe. Habrá responsables de ese documento apócrifo, el documento no es la explicación de la falla”, afirmó Manuel Bartlett, titular de la Comisión, en un mensaje a medios. Por ello López Obrador consideró que “es bueno reconocer que se cometió un error o más que eso, el que se haya inventado un suceso, un incidente”. Sin embargo, pidió que la CFE “siga llevando a cabo la investigación y que se conozcan las causas”.

En otro orden, el senador Américo Villarreal Anaya, hizo un reconocimiento a la labor de los profesionales de la enfermería y el periodismo. Al conmemorarse en México el día de la enfermera y el enfermero, el presidente de la Comisión de Salud del Senado de la República, señaló que las enfermeras y enfermeros por su vocación de servicio y su incansable trabajo brindan la atención y cuidados a la salud de los pacientes, así como acompañamiento a los familiares.

Resaltó el compromiso y dedicación que de manera humana y responsable desempeñan por la protección de la salud al enfrentarse desde la primera línea de defensa al reto de la pandemia por el coronavirus. El legislador del grupo parlamentario de Morena, afirmó que esta respetada profesión contribuye al fortalecimiento del sistema de salud del país. “En estos tiempos difíciles ocasionados por la emergencia sanitaria, la enfermería ha jugado un rol determinante e indispensable para ayudar al mantenimiento de la salud”.

A los periodistas de Tamaulipas: A las mujeres y hombres quienes ejercen el periodismo con profesionalismo, responsabilidad y compromiso. En el día especial en el que conmemoramos “El Día del Periodista” envió una afectuosa y especial felicitación por el cumplimiento de la noble labor necesaria para informar de manera oportuna del diario acontecer a nuestra sociedad. Muchas felicidades, reiteró el senador AVA.

El columnista se suma al agradecimiento por el trabajo de las enfermeras en general especialmente a mis comadres Susana Virginia y Nora Leticia, mi sobrina Lupita. Felicidades también a las profesionales que me han cuidado un par de ocasiones que he sido huésped del Hospital Civil y del Seguro Social en esta capital. Aprovecho para agradecer los mensajes recibidos por el reciente Día del Periodista y envío mis mejores deseos para todos los directivos y trabajadores de los distintos medios. Felicidades.

