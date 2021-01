Sin hacer ruido, alharaca ni aspavientos, durante el primer día de su mandato el

nuevo Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sin criticar a sus antecesores

ni culparlos de la situación que enfrenta el país, firmó 17 decretos que revierten

políticas de su predecesor, Donald Trump.

Con esos decretos el nuevo gobierno de la nación más poderosa del mundo

echa abajo acuerdos y decisiones que en su momento tomó Trump o que

incluso aprobó el Congreso de la Unión y se destacan acciones relativas al

cambio climático, la inmigración, la justicia racial y la pandemia.

Joe Biden determinó el regreso de Estados Unidos al Acuerdo de Paris, que es

el principal instrumento multilateral de lucha contra el cambio climático y

también levantó la prohibición de vuelos de ciertos países mayoritariamente

musulmanes.

De igual manera el sucesor de Donald Trump, el presidente demócrata requirió

el uso de mascarillas y la necesidad de mantener la distancia social en las

propiedades del Gobierno Federal y anuló el proceso de desvinculación de la

Organización Mundial de la Salud (OMS), anunciado por Trump en medio de la

Pandemia.

La secretaria de prensa de Joe Biden, de nombre Jen Psaki, dijo el miércoles

por la tarde durante su primera conferencia de prensa que durante 100 días

habrá que usar la mascarilla y remarcó que es un decreto presidencial y se

revoca la exclusión de Estados Unidos de la OMS.

En su primer contacto con la prensa desde el Salón Oval, Biden afirmó que el

país “va a volver al Acuerdo de París a partir de hoy”, refiriéndose al primer día

de su gobierno. “Vamos a combatir el cambio climático de una forma que no

habíamos intentado hasta ahora”, remarcó.

Cabe señalar que el mandatario norteamericano cumplió su promesa electoral

De campaña de presentar el primer día de su mandato un amplio proyecto de l

de inmigración que incluya una vía a la ciudadanía para unos 11 millones de

indocumentados en el país. Lo que en lo personal vemos muy difícil de cumplir.

Así lo creemos porque como tal lo propuso Barack Obama y no lo permitieron

los republicanos. Antes de concluír su mandato Obama se sinceró con los

migrantes y remarcó que el pretendió lleva a cabo una reforma integral

migratoria, pero al reconocer que no lo logró dijo que eso fue porque los

republicanos en la Cámara de Representantes lo tenían “maniatado”, por ser

mayoría.

Con Biden la iniciativa que deberá recibir el visto bueno de ambas cámaras

legislativas, dominadas por los demócratas, pretende administrar y proteger de

“manera responsable” la frontera, mantener a “familias y comunidades seguras

y administrar mejor la migración en todo el hemisferio”, señaló.

De ser aprobado el proyecto legislativo de Biden supondría la mayor reforma

migratoria desde el Gobierno del republicano Ronald Reagan (1981-1989), que

legalizó a 3 millones de indocumentados.

Por cierto entre las órdenes que firmó Joe Biden se encuentra frenar la

construcción del muro fronterizo con México y reintegrarse al Acuerdo de París.

Bien que aprovecho el momento el nuevo mandatario ya que paralelamente a

todo lo anterior llamó a los estadounidenses a “terminar con ésta guerra civil”,

que según nosotros parecida a la situación que vive México) enfrenta a rojos

contra azules, conservadores contra liberales, en una situación muy parecida

a la de México, según nosotros.

Por cierto el señor presidente López Obrador enfocó su cañón, apodado”la

mañanera” en contra de los periodistas, intelectuales y medios de información

a los que sin ningún temor ni recato acusó de ser los culpables de que México

no tenga los médicos que necesita para enfrentar la pandemia del Covid-19.

Los que trabajaron y defendieron el modelo neoliberal son responsables de

que México no tenga los médicos, no tenga los especialistas que se requieren

ahora con la pandemia, “porque apostaron a la privatización de la Educación”,

dijo AMLO durante su “mañanera” de ayer jueves.

Desde Palacio Nacional, López Obrador manifestó que la escases de médicos

es uno de los “frutos podridos” que dejó la política neoliberal en México, pues

indicó que en las universidades públicas rechazaban a aquellos que deseaban

estudiar.

Nos enteramos de buena fuente de que un ex subsecretario de Salud al ser

entrevistado no quiso abordar la versión de que el freno del suministro de Pfizer

se debía a la sugerencia del presidente López Obrador a la ONU y remarcó el

ex funcionario que preferiría ni opinar porque eso era un cuento del presidente

sacado de la manga.

La razón del retraso de Pfizer se debe a una reconfiguración de su planta en

Puurs, Bélgica, para aumentar su capacidad de producción a 2 mil millones de

dosis al año. Pero el presidente expresó, convencido, su propia versión en su

conferencia de prensa desde Palacio Nacional. Tan convencido como lo hemos

escuchado decir otras mentiras.

Supimos que con el fín de ratificar la colaboración y ampliar las oportunidades

de cooperación interinstitucional, el rector de la UAT José Andrés Suárez

Fernández y el Dr. Héctor Hugo Gojón Báez, rector de la Universidad

Tecnológica del Mar Tamaulipas Bicentenario (UTMART), firmaron un convenio

para impulsar acciones en materia académica, científica, de investigación y

Movilidad Estudiantil.

En la reunión celebrada en las oficinas de la Rectoría en ésta capital, se

puntualizó el objetivo de dar seguimiento al convenio marco de colaboración

establecido con anterioridad y a partir de la cual se han generado una serie de

proyectos.

Entre los que destacan los proyectos de aprovechamiento de espacios

acuícolas como moluscos y crustáceos para el desarrollo de materiales

dentales, de la Facultad de Odontología de Tampico; en materia de

acuacultura con la Facultad de Veterinaria de Cd. Victoria, y programas

relacionados con la formación de profesionales del sector turístico, hotelero y

gastronómico.

