NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, 8 DE ENRO DE 2021.- El gobierno municipal a través de la Dirección de Salud, exhorta a buscar ayuda y orientación médica ante los primeros síntomas de Covid-19, pues la atención oportuna es vital para salvar vidas.

Jaime Emilio Gutiérrez, director de Salud Municipal, mencionó que lamentablemente las personas que perdieron la vida a causa del Coronavirus en los últimos días, fue porque dejaron pasar la enfermedad hasta una semana sin tratamiento o atención médica.

“Hacemos un llamado para que no se esperen a tener 7 días con problemas respiratorios. Se inicia con fiebre, dolor de garganta, escurrimiento nasal, dolor de cuerpo; ante estos síntomas llamar a las Líneas COVID-NLD o busquen a su médico, la atención oportuna es vital”, reiteró.

El médico destacó que un paciente con el virus activo por 7 u 8 días que se presenta en un hospital con niveles de oxigenación por debajo de los 60, tiene pocas esperanzas de sobreponerse, comparado con aquel que recibe medicación en los primeros días.

“Son pacientes que al llegar al hospital van a sobrevivir 24 horas, llegan en su etapa final, y no es porque el virus sea más agresivo, simplemente no recibieron la orientación ni medicamentos para fortalecer su sistema. No nos dan tiempo de colocar oxígeno, anticoagulantes ni medicinas que los ayuden a combatir el Covid”, agregó.

Con las recientes festividades de diciembre, se registró un repunte de casos y decesos por el virus en la ciudad, lo que mantiene a los hospitales con un 80 por ciento de ocupación por esta enfermedad, por lo que las autoridades municipales hacen un llamado a reforzar las medidas sanitarias y resguardarse.

Ante los primeros síntomas, se recomienda a la población comunicarse a las Líneas COVID-NLD al 01-800-719-87-88 y 01-800-719-28-20, de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche, donde se les orientará y dará seguimiento médico.

NO LO DUDE, LLAME

Líneas COVID-NLD:

01-800-719-87-88.

01-800-719-28-20.