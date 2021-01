CIUDAD DE MÉXICO, 9 DE ENERO DE 2021.-La madrugada de este sábado se registró un incendio en el Puesto Central de Control 1 (PCC1) del Sistema de Transporte Colectivo.

De acuerdo con trabajadores del lugar, un corto circuito en uno de los transformadores ubicado en el sótano pudo haber provocado el fuego que se propagó rápidamente en todo el edificio.

A las 5 y media más tardar las líneas se energizan, se van energizando una a una las líneas, en ese PCC son seis líneas, entonces cuando las van energizando, todas bajan las cuchillas para energizarse, entonces casualmente a las 5 y media de la mañana es cuando nos hablan a nosotros del otro PCC, quien sabe que está pasando qué está sonando las alarmas de incendio en el otro PCC, llámales. Pero no nos contestaba nadie y el compañero que subió el video de que estaba en la terraza en la azotea, no sabían porque estaba el humo, entonces el incendio pudo haberse provocado desde las 5 y 20 cuando se empezó a energizar”, señaló una trabajadora del Metro.

Alrededor de 30 personas que se encontraban en el lugar subieron a la azotea para ponerse a salvo de las llamas, debido a que no pudieron salir del edificio ni por las escaleras fijas ni por las de emergencia.

En imágenes compartidas en redes sociales se observa a los trabajadores del lugar narrar como les es imposible respirar a causa del humo y también como tuvieron que brincar hacia una estructura metálica para resguardarse.

Integrantes del Heroico Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar para combatir las llamas y rescatar a quienes se encontraban en el inmueble.

Una mujer elemento de la Policía Bancaria e Industrial perdió la vida al intentar cruzar, como muchos de los que ahí se encontraban, a las estructuras metálicas, debido a que resbaló y cayó desde un cuarto piso.

De acuerdo con empleados del STC, desde la una de la madrugada comenzaron a registrarse fallas en el complejo ubicado en la calle Delicias, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Nosotros tenemos nuestro propio alumbrado, nuestros transformadores, se puede ir la luz en cualquier lado de la colonia, pero nosotros tenemos nuestros transformadores y no se va la luz y ayer en la noche cuando hicimos el corte de corriente, yo creo que eran como la una y media hubo una baja de energía, nos quedamos sin luz en el PCC2, anoche dos veces nos quedamos sin luz como cinco minutos y un regulador viejo, yo llevo ahí siete años, pero un regulador viejo dice órale esto nunca había pasado, nunca nos habíamos quedado sin luz, sólo los tableros estaban encendidos”, detalló la trabajadora del STC.

Aunado a esto, la trabajadora del lugar denunció que desde el 25 de noviembre dejaron de funcionar dos tableros ópticos del PPC2 y aunque lo reportaron con sus superiores, no se hizo nada debido a que les indicaron que no había recursos para comprar los focos con un costo de 20 mil 418 pesos.

Debido al incendio se detuvieron las operaciones en las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Metro, por lo que fue necesario que camiones de RTP y patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana trasladaran a los usuarios.

Aún se desconoce cuanto tiempo permanecerán sin funcionamiento.

(En el PCC1) Desde ahí es donde se controlan las líneas, donde tu regulas el intervalo entre los trenes, entonces ahí llega todo el cableado, no se si se haya quemado el cableado del mando a distancia de las líneas, en donde los detienes, donde les das indicaciones a los conductores como trabajar, no nada más es la energía, no sabemos si se afectó el mando».

En tanto la fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó que peritos de la dependencia ya trabajan en el lugar para determinar las causas del incendio.

Es la muerte de una crónica anunciada, se les ha dicho mucho tiempo, el sindicato ha metido miles de escritos de que mantenimiento, mantenimiento, mantenimiento y no, aumentaron el boleto del metro y qué hicieron no les dieron manteamiento a las líneas, no le dieron mantenimiento a las instalaciones fijas, compraron trenes nuevos sin refacciones y empezaron a pintar línea uno y empezaron a dar mantenimiento, pintadita y retocadita nada más pa´que se vean bonitas las instalaciones, pero las instalaciones fijas no, las instalaciones fijas están muy mal», aseveró la trabajadora del Metro.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, acudió al sitio junto con la secretaria de Gestión Integral y Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, para coordinar los trabajos. En tanto se dio a conocer que al menos 26 trabajadores del metro fueron trasladados a diferentes hospitales para recibir atención médica.