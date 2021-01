CIUDAD DE MÉXICO, 20 DE ENERO DE 2021.- México y Estados Unidos deben mantener una relación de respeto mutuo a su soberanía y sin injerencias en los asuntos internos de cada país, demandó el presidente Andrés Manuel López Obrador en el marco de la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca.

Al desear suerte a su gestión y que todo vaya bien para el demócrata y el pueblo de Estados Unidos, el mandatario mexicano consideró que es momento de puntualizar las reglas de la relación con nuestro principal socio comercial a fin de que no existan intromisiones indebidas en nuestro país como antes sucedía.

«Se tiene que buscar que haya cooperación ordenada y respetuosa y que no haya injerencismo de ningún gobierno, que nosotros no nos metamos en asuntos que corresponden a Estados Unidos y también ellos no vengan a meterse en asuntos que nos corresponden a nosotros», puntualizó López Obrador al poner de ejemplo el caso del general Salvador Cienfuegos Zepeda como muestra de conductas indebidas por parte de las autoridades estadunidenses hacia nuestro país.

Argumentó que al ser vecinos, México y Estados Unidos deben trabajar de manera conjunta y por ello es necesario «definir bien las reglas de la cooperación», porque hoy el gobierno de México no se quedará callado frente a las injerencias externas.

«Antes había una intromisión indebida, violatoria de nuestra soberanía por parte de las agencias del gobierno de Estados Unidos, demasiado protagonismo al grado de que hasta opinaban los embajadores de Estados Unidos sobre asuntos internos de México y se les permitía, entonces, sí queremos la cooperación, pero con respeto a nuestra soberanía», aclaró López Obrador.

«Creo que es cosa de respeto, si antes los gobiernos permitían y se quedaban callados ante violaciones a la soberanía, ahora no, es distinto», aseveró López Obrador.

En seguida recalcó que nuestro país no ha aceptado la cooperación militar estadunidense debido a que es mejor trabajar en favor del desarrollo de la región de Centroamérica y nuestro país, como se lo hizo saber a Joe Biden en una carta que le entregó en el 2012 cuando fue vicepresidente de la Unión Americana.

López Obrador agregó que coincide con el nuevo presidente de Estados Unidos en sus tres objetivos principales: acabar con la pandemia del Covid-19, reactivar la economía y velar por la situación de los migrantes en esa nación.

Sobre todo, por los mexicanos que viven y trabajan en «esa gran nación» y que deben ser legalizada su situación migratoria, comentó el presidente de México.

En ese sentido, confió en que pronto habrá una respuesta por parte de Joe Biden hacia los migrantes mexicanos.