CDMX, México, 04 de Enero 2021. La guapa actriz Altair Jarabo pasó un 2020 llenó de enseñanzas y muy tranquilo, pero no se salvó de sufrir una triste pérdida en su familia.

En entrevista para la revista Quien, Altair relató el dificil momento que pasó cuando su amada abuelita partió de este mundo y confesó que de no haber sido por el confinamiento, no había podido despedirse de ella.

«Me pasó algo negativo, ya lo dije por ahí, que murió mi abuelita, fue algo triste pero a la vez si yo no hubiera estado encerrada en la casa dos meses, sin saberlo, no me hubiera despedido de ella».

La actriz asegura que de cierta forma, la pandemia le dio la oportunidad de pasar los últimos dos meses de vida de su abuelita junto a ella, de poder acompañarla y despedirse.