Si no sucede otra cosa, Miguel Ángel Almaraz se convertiría en el candidato del PAN a la alcaldía de Río Bravo.

Así es y es que hace un par de días, Almaraz se reunió con el mismísimo César Verástegui en donde el tema fue abanderar la causa azul en la contienda del 2021.

Resulta que la candidatura de Carlos Ulivarri a la reelección ni siquiera ha estado considerada. El edil decepcionó a propios y ajenos por lo que la administración municipal del ex aspirante independiente marcó su debut y despedida. Un caso similar al de Xico González en Ciudad Victoria.

La decisión de Almaraz parece no estar tomada pero su círculo cercano asegura que la respuesta será positiva.

De ser así, por segunda ocasión consecutiva, la diputada local Roxana Gómez se quedaría en el camino y tendría que conformarse con la candidatura de reelección al Congreso del Estado.

Almaraz fue dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática y dos veces candidato a la alcaldía de Río Bravo.

Mientras tanto en Matamoros crece el rumor de que la priista Mónica González sería la fémina destinada a ocupar la candidatura del PAN a la diputación federal por el Distrito Cuatro.

La ex diputada local y ex Secretaria de Desarrollo Económico en el sexenio de Egidio Torre Cantú, no lo ha confirmado pero tampoco lo ha desmentido.

La especie corre mientras su hermano Raúl González, ex secretario del Trabajo en el mismo sexenio priista, continúa el levantamiento de firmas para convertirse en candidato independiente a la alcaldía de Matamoros. Los hermanos siempre han trabajado en equipo.

Y justamente, el PAN confirmó candidatura femenina a la presidencia municipal de Matamoros por lo que es cuestión de horas para el destape de Iveth Bermea.

La diputada local por el Distrito 12 está lista para la contienda. Desde su arribo al Congreso del Estado, Iveth ha mantenido cercanía en territorio y ha desplegado acciones sociales que le permitieron un mayor posicionamiento.

Iveth es Contadora Publica regresada del Instituto Tecnológico de Monterrey, tiene una maestría en Administración en la Universidad de Texas y un doctorado en Liderazgo y Dirección de Instituciones Educativas por la Universidad de Anáhuac.

¿Cuál fue el tema de la visita del diputado federal, Erasmo González Robledo al alcalde Mario Alberto López ayer en la presidencia municipal de Matamoros?

En el encuentro de varias horas también estuvieron la diputada federal Adriana Lozano Rodríguez así como el diputado local y fuerte aspirante de MORENA a la alcaldía de Reynosa, Rigoberto Ramos.

Erasmo, el tamaulipeco más cercano del dirigente nacional de MORENA, Mario Delgado tiene la encomienda de atender el buen curso del proceso interno en la selección de candidatos. Por ahí va

