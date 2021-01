NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, 21 DE ENERO DE 2021.- Ante el aumento de contagios de Covid-19 en Nuevo Laredo, se agotaron los 60 tanques de oxígeno que el gobierno municipal tenía disponibles para la ciudadanía infectada del virus, informó Raúl Cárdenas Thomae, secretario del Ayuntamiento.

“Al día de hoy no contamos con tanques porque están prestados, tenemos 60 y todos están utilizándose en casas. Al principio no se utilizaban mucho, sin embargo con esta nueva oleada de diciembre que se esperaba por el invierno y gente que consideró que no pasaba nada se han ido agotando”, mencionó.

El funcionario señaló que la mayoría de los tanques fueron donados al Municipio, los cuales se han canalizado en calidad de préstamo a pacientes covid que no cuentan con recursos para adquirir uno.

Se les entrega llenos de oxígeno y a la familia beneficiada le corresponde el relleno del mismo durante el tiempo que lo utilice.

“Todos los días entregamos y nos regresan los tanques para prestarlos a otros ciudadanos, por decir un ejemplo, solo hoy antes de las 8:30 de la mañana, ya tuve 2 solicitudes de tanques de oxígeno porque desafortunadamente los contagios se dispararon en la ciudad”, enfatizó.

Refirió que aunque no es competencia de la administración municipal, como gobierno seguirán apoyando a las y los neolaredenses en la medida de las posibilidades, pero por el momento el secretario recalcó que no hay tanques disponibles.

Raúl Cárdenas recordó a la ciudadanía la importancia de seguir con las medidas preventivas de salud e higiene para evitar contagios de Covid, como es mantener el distanciamiento social, en caso de tener necesidad de salir de sus hogares, mantener la sana distancia, utilizar el cubrebocas, gel antibacterial y el lavado constante de manos.

Para mayores informes, las y los ciudadanos pueden comunicarse al teléfono de la Secretaría del Ayuntamiento, 867-7113558, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 3:30 de la tarde.