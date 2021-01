Cdmx, México, 25 de Enero 2021. Luego de que la influencer Nath Campos destapara su historia de abuso y señalara al youtuber Rix como su abusador, más mujeres también han decidido contar su historia.

Eréndira Ibarra sorprendió al declarar a través de sus redes sociales que sufrió abuso por parte de un reconocido actor y aunque no reveló su nombre, dio detalles de lo que sufrió pues coincidió con él tiempo después y tuvieron que trabajar juntos en una serie.

“Decidí romper mi descanso de Instagram después de ver el video de Nath Campos. Me sacudió y me triguero profundamente. En esta cuenta no se solapa a vi*ladores no importa quién sean, si son familia, amigos, papás. A mí me han vi*lado, y han abusado de mí, he visto abuso a primera mano suceder frente a mis ojos y BASTA. Nunca más una persona abusadora se va a beneficiar de mi silencio”, comenzó.

Y continuó contando su experiencia, “Hace no mucho participé en una serie donde me vi obligada a trabajar con un abusador que me hizo mucho daño”, comenzó.

La actriz compartió que inmediatamente habló con sus representantes y la producción de la serie para contar lo que sucedió pero tuvo que callar, pues de lo contrario, ella se quedaría sin trabajo, “Fui con mi agencia y con la producción y no pasó nada. El hombre estaba haciendo el paro, haciendo un personaje tan pequeño para tan ‘gran actor’ y qué tristeza sería tener que castear a la actriz dos semanas antes de empezar por algo que pasó hace tanto tiempo. Esa fue la respuesta de la producción, mi chamba y mi silencio o quedarme sin nada”.