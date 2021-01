Mucha expectativa ha generado la participación de OSCAR ALMARAZ en el próximo proceso electoral, son muchos los positivos y pocos los negativos que pueden encontrársele porque, más allá de los colores, se requiere de personajes activos que sepan hacer política, conciliar, gestionar, bajar recursos para bien de la gente y el exalcalde es de esos políticos.

No se le puede llamar traición a la participación de OSCAR como candidato externo de otro partido que no sea en el que el mucho tiempo milito, de entrada tenía dos años sin participar en política y la gente le ha demostrado que le seguirá en cualquier terreno, está atendiendo una invitación, el PRI ya tenía a ENRIQUE CARDENAS DEL AVELLANO como candidato para la diputación federal, ambos calados en las urnas y que mejor, es ideal que los políticos sean protagonistas no solo espectadores.

Además a nivel nacional el PRI y el PAN formaron una alianza para obtener más curules con el objetivo de que sus legisladores se conviertan en un verdadero contrapeso, y para eso se requiere garantizar triunfos en las urnas.

En los Estados donde no hay alianza del PRI y el PAN, como es el caso de Tamaulipas, no se deben estorbar, es decir, sus activos pueden participar para hacer fuerza política, en algunas Entidades panistas irán con priistas y en otros priistas con panistas, lo importante es salir a la batalla electoral con buenos cuadros donde no solo ganen los candidatos o sus partidos sino que la ciudadanía también gane representantes populares comprometidos con el pueblo.

Y es que hoy se requiere de un equilibrio en el ámbito nacional, que la balanza no esté inclinada para un solo lugar sino que tenga contrapeso real en los sitios donde se toman decisiones y aprueben los asuntos importantes para el país, en ese contexto es bueno que quienes quieren hacer algo por su pueblo sean partícipes y tomen partido.

La participación de OSCAR como candidato externo del PAN no significa que en el Partido Acción Nacional no tengan buenos personajes que puedan entrarle a la contienda y pelear el V distrito electoral federal, los hay, uno de ellos es ARTURO SOTO ALEMAN, pero en esto se requiere unir fuerzas, hacer alianzas para lograr mejores resultados.

Tanto ARTURO como ALMARAZ pueden hacer una buena defensa del presupuesto para Tamaulipas en la Cámara de diputados, pero a SOTO también lo requieren en lo local, es altamente probable que se convierta en el Coordinador de la bancada del PAN y Presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso de Tamaulipas.

ALMARAZ siempre salió bien posicionado en las encuestas y es bueno que ese activo no se pierda.

Quizá OSCAR y ARTURO jamás se imaginaron que un día irían juntos en una formula a una contienda electoral, pero las circunstancias cambian, ambos saben de política y reconocen que más allá de sus intereses está el bien común.

Cierto es que ALMARAZ no la tiene fácil, que tendrá que salir a pelear con toda su experiencia y capacidad al territorio, pues el contender contra ENRIQUE CARDENAS, que no es su enemigo, pero en esta ocasión será su adversario en las urnas, se torna un poco complicado, más porque no solo se trata del arrastre que OSCAR tiene en la capital tamaulipeca, ahora tiene que corretear más de 15 mil votos en otros municipios que son parte del distrito V y existen factores de los que se tienen que tener sus reservas, pero al ser candidato externo, no militante del PAN, le puede favorecer en esas tierras.

En fin, la situación es que gran expectativa ha generado la participación de OSCAR ALMARAZ como candidato externo del PAN a Diputado federal por el Distrito V Electoral, la mayoría de la gente ve con buenos ojos su incursión pues es un personaje que entregó resultados como presidente municipal y es mejor que los buenos políticos sean partícipes y no espectadores.

Los panistas no se deben ni de inconformar pues les sumará a su causa y los priistas tampoco tienen por qué enojarse de que sus cuadros sean considerados en otros lados pues eso habla de que en su momento hicieron bien las cosas.

El caso es que la participación de ENRIQUE CARDENAS y OSCAR ALMARAZ pelando el distrito V estará interesante, de reserva y como dijeran en el rancho, cuando se miden dos personajes en una contienda o pleito, a ver de qué cuero salen más correas…

