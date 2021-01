Monterrey, México, 10 de Enero 2021. Pese a la victoria en el debut, y algunas circunstancias a su favor con el primer triunfo, Javier Aguirre se fue insatisfecho del Estadio Jalisco por el desempeño de su equipo ante los Rojinegros del Atlas por varias cuestiones en concreto. El rostro de Aguirre, adusto y serio, mostraba su insatisfacción por el funcionamiento más que por el resultado.

Aguirre no estaba contento, estaba inconforme, molesto, y lo expresó en la conferencia de prensa.

«Hay que mejorar muchísimo, no me gustó el equipo con la pelota, éramos predecibles, lentos con la pelota. Lo que me cuesta es que no fuimos atrevidos y no está bien, contra once quisimos no arriesgar, tocar el balón de manera lateral en lugar de creer en lo que haces, pero es cierto que todos vamos arrancando, muchas cosas por hacer y empezar ganando es mejor que jugar muy bien y perder«, analizó el Vasco tras su regreso triunfal al fútbol mexicano.

Sabedor de que el equipo no caminaba como deseaba, pensó en algunas modificaciones, aunque el resultado le permitió concederle más minutos a algunos elementos a quienes ya no les veía lo que él esperaba en el campo.

«Desde el primer tiempo tenía ganas de hacer alguna cosita que le diera algo al equipo pero en las postrimerías de la primera parte me tranquilizó, dos goles de diferencia me permitió pero la carga física es dura, el campo no se podía hilvanar el pase, el control orientado y dejamos qué desear en conducción de balón y dinámica de juego», concluyó.