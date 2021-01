Con la publicación por los partidos políticos de las convocatorias para la

controvertida y extraordinaria elección de este 2021 subió de tono la efervescencia

política.

Por lo pronto y para no “fallarle” los 11 diputados federales de Tamaulipas ya

confirmaron su intención de buscar la reelección.

Son 9 diputados de Mayoría Relativa y dos plurinominales.

Esta es la lista de los “reeleccionistas:

José Salvador Rosas Quintanilla, PAN, Distrito 1

Olga Juliana Elizondo Guerra, PT, Distrito 2

Héctor Joel Villegas González, PES, Distrito 3

Adriana Lozano Rodríguez, PES, Distrito 4

Mario Alberto Ramos Tamez, PAN, Distrito 5

Vicente Javier Verástegui Ostos, PAN, Distrito 6

Erasmo González Robledo, Morena, Distrito 7

Armando Javier Zertuche Zuani, PT, Distrito 9

Olga Paricia Sosa Ruiz, PES, Distrito 8

Mariana Rodríguez Mier y Terán, PRI, Representación proporcional

Nohemí Alemán Hernández, Morena, Representación proporcional.

Ahora que muchos de ellos ganen se decidirá en las urnas.

Ese será el mejor juicio y valoración de los ciudadanos sobre el trabajo

desempeñado.

FELIPE GARZA.-Nos confirman que el doctor Felipe Garza Narváez,

experimentados político tamaulipeco quedó registrado en MORENA para la

Diputación Federal por el V Distrito que corresponde a Ciudad Victoria.

La definición de los aceptados será le próximo 30 de enero.

Garza Narváez es uno de tantos distinguidos priistas que abandonaron las

filas del tricolor.

En el 2017 renunció formalmente al PRI.

En 2018 se incorporó a MORENA.

Garza Narváez, ha sido tres veces diputado local por el Distrito XIV Victoria

Norte y en una de las legislaturas que integró fue Presidente de la Junta de

Coordinación Política, por lo que tiene experiencia legislativa relevante, además de

fuerza ciudadana.

Durante su militancia en el Partido Revolucionario Institucional, en el que

ocupó entre otros cargos, Presidente de la Escuela de Cuadros, Jefe de

Prensa, Secretario General de la CNOP, Presidente del Comité Directivo Estatal,

así como Delegado en por lo menos diez municipios y en Coahuila.

DE esta manera su principal contrincante del PRI será el priista Enrique

Cárdenas del Avellano.

Ambos con vasta experiencia en la política.

RAMIRO RAMOS.- Y quien regresa a las andas políticas es el priista

neolaredense Ramiro Ramos Salinas.

Al menos así se “balconeo”, el pasado martes, en su cuenta de Facebook.

Esto fue lo que posteó.

Buenos días amigos, feliz Martes. Les comparto que presenté mi solicitud

como aspirante a la candidatura a Diputado Federal por el Distrito 1 con cabecera

en Nuevo Laredo Tamaulipas. Lo hago con la enorme responsabilidad y entusiasmo

que para mí significa el servicio público y mi compromiso permanente de servir a

México, a Tamaulipas y a Nuevo Laredo. Además conozco claramente las funciones

de un legislador y se evaluar las políticas públicas federales, estatales y municipales

que están y han sido siendo útiles a la sociedad y las qué hay que cambiar o

modificar en bien de todos. Desde el 2016 cuando fui Presidente del Congreso

estatal y nacional de los legisladores locales manifesté mi vocación de seguir

sirviendo a todos y presente mi intención a mi partido para ser candidato a

Gobernador de Tamaulipas hecho que evidentemente no sucedió y del cual durante

estos años he seguido y sigo manifestando mi intención de lograrlo y sigo con la

idea de presentar mi candidatura en la elección del 22, lo anterior lo manifiesto en

virtud de ser congruente con lo que he platicado con muchos de ustedes, sin

embargo hoy las circunstancias políticas y mi responsabilidad ciudadana me llaman

a presentarme ante mi instituto político de toda mi vida: El PRI para apoyar y retomar

sus buenas causas, históricas y ejemplares en materia de seguridad social,

comercio nacional e internacional, apoyo al campo y a los emprendedores, mejora

continua de la educación y la salud, apoyos a adultos mayores, mujeres y jóvenes

entre muchas otras tareas. Dejo en manos de Dios como siempre mi futuro y que

sea para bien de la sociedad a la que tanto respeto y agradezco por todo lo que soy

y hemos logrado trabajando en equipo. Un fuerte abrazo a todos y de antemano

les agradezco su apoyo, solidaridad, consejos y sobretodo sus bendiciones diarias.

…Y PUNTO.

