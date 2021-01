Quienes hemos logrado brincar el año, para fortuna de nosotros y

nuestras familias, debemos agradecerlo y con este 2021 reconocer

también el cambio.

Ahora que se avecinan los procesos electorales, campañas y cosas de

candidatos, muchos prometerán el anhelado cambio que a muchos

seduce, y provoca, empujando y dirigiendo hacia lo que quisiéramos

como individuos y sociedad lograr para el estar bien.

Pero estimados lectores no me refiero a ese cambio. Eso es ilusorio,

mero espejismo, un reflejo nada más. Me refiero al cambio genuino, al

que se valida en la voluntad y decisión personal, al que nos empodera

y adueña de la situación, moviéndonos como personas a un mejor

estado de cosas en el plano individual y colectivo, como producto de la

consciencia crítica, de la reflexión, así como la valoración profunda de

lo que representa cada cosa en nuestra vida y en la de nuestros seres

queridos.

Este 2021 y el cambio anhelado indiscutiblemente es en los temas de

la salud, la economía, la estabilidad emocional, el equilibrio ecológico,

la alimentación, el trabajo y por supuesto no falte el sustento en la mesa

de ninguno de los hogares, ante la crisis que se ha venido gestando

debido a la nueva normalidad, donde se han perdido empleos, con el

cierre de empresas y negocios.

¿Qué podemos cambiar, para lograr este 2021 se convierta en un año

con más probabilidades para el bienestar general?

Lo platicaba con mi equipo, poco antes de presentar el

libro Mujeres y Hombres de Cambio, preguntándoles ¿Qué consideran

ustedes, debemos cambiar en estos tiempos difíciles que se han

tornado además convulsos y de incertidumbre?

Definitivamente, el egoísmo, eso debemos cambiar, y ser más

solidarios, fraternos, empáticos, sensibles, con una nueva actitud de

servicio, dispuestos a sumarnos a los retos, de aprender a unirnos frente

a la adversidad, de dejar a un lado el ser indiferentes, ser más humanos.

Eso y mucho más respondieron amables mis colaboradores.

Y acto continuo, repliqué ¿Y por qué no hacerlo desde antes que

surgiera esta crisis sanitaria por la que atravesamos todos?

Un breve silencio se apoderó de casi todos, hasta que volví a inquirir,

¿Alguien sabe por qué no cambiamos antes de las crisis, para lograr

evitarlas?

El dolor o el placer, estos dos estados ambivalentes son los que nos

provocan el cambio, es decir mientras no experimentemos uno u otro,

no habrá un cambio real. Todo lo demás es demagogia.

Así que los estragos que ha provocado la actual crisis, por el covid-19,

irremediablemente traerá aparejado un fuerte cambio, y esperamos

desde luego que este sea para bien de la sociedad, así como la

humanidad.

Solo así podremos alcanzar a comprender el poder de las crisis, y sin

perder la esperanza, la re construyamos para pensar en términos de

2021 y el cambio.

La autora es Máster en Derecho Público y doblemente Doctorada Honoris Causa. Abogada,

Catedrática, Escritora y Conferencista. Presidenta de Vive Mejor Ciudadano A.C. Comisionada

Nacional e Internacional de Derechos Humanos.