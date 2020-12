“Eres como una mariposa, vuelas y te posas, vas de boca en boca, fácil y ligera de quien te provoca, vuelas, abres tus alitas, todo se lo lleva el viento, mariposa traicionera”, así dicen estrofas de un tema musical de Mana, canción que hoy, dicen muchos personajes de la política, le sienta bastante bien a YAHLEEL ABDALA CARMONA luego de que renuncio al PRI.

Como dijera la Chimiltrufia, “será el sereno”, la verdad es que la ex dirigente del PRI en Tamaulipas al abandonar al partido que le dio poder fama y fortuna solo está oficializando lo que en realidad hace, traicionar.

Imagine Usted si traiciona y le da la espalda al Partido que tanto le dio, y como las ratas cuando se hunde el barco, le abandona cuando más le necesita, ¿qué no será capaz de hacer con su pueblo?.

YAHLEEL cuando era candidata a Senadora por el PRI siempre dijo que era una mujer de convicciones, leal a su Partido y a la gente, pero ahora que renuncia al tricolor se muestra tal cual es, falsa, que solo defiende sus intereses políticos o económicos, aunque traicione a su partido o el pueblo.

Si realmente YAHLEEL fuera una mujer coherente, al renunciar al partido que utilizó para llegar a ser diputada en el Congreso local, igual debería de renunciar a su curul, a su dieta como legisladora del tricolor y también dejar que la suplan.

Dice que aún no sabe a qué partido se unirá, como si fuera necesario que lo dijera, está más que visto que se irá al PAN porque quiere arrebatarle a los panistas de Nuevo Laredo un espacio, quiere aparecer en la boleta electoral del 2021 en una posición que por derecho les corresponde a los azules.

Es obvio que YAHLEEL se va al PAN aunque actué como los de la 4T, pues ellos al igual que ella, dicen que su convicción es no engañar, no mentir, no traicionar y hacen todo lo contrario, traicionan a la menor provocación por así convenir a sus intereses.

La verdad es que YAHEEL no es garantía de triunfo en Nuevo Laredo, bueno, hasta su llegada a la dirigencia del PRI fue por circunstancias no por méritos o que la militancia le avalara, la diputación que ostenta es plurinominal, tampoco la ganó en las urnas.

De ser candidata es altamente posible que pierda, es gritona pero no garantía de triunfo, además lleva en su frente la marca de la traición y la gente sabe que cuando una persona traiciona una vez traiciona siempre.

“En el PRI está la gente con valores, convicciones y lealtades”, decía YAHLEEL ABDALA, ¿Será que ella ya no es una mujer con valor?

En fin, la situación es que dos días antes del día de los Santos Inocentes, la exdirigente del PRI en Tamaulipas, YAHLEEL ABDALA, renunció al partido que le dio poder fama y fortuna pero no a su dienta en el Congreso local.

Aseguran que se va del PRI para hacerle frente a la 4T, pues a menos que sea en una campaña política porque la verdad desde su posición bien que podía hacerlo.

De ser candidata por el PAN es posible que uno de los personajes que suenan allá en Nuevo Laredo, IMELDA SAN MIGUEL, SALVADOR ROSAS o FELIX GARCIA, El Moyo, se quedaran fuera de la jugada pues la ex priista, hasta hace unas horas, les arrebatará la posibilidad de hacerlo, razón por la que propios y extraños aseguran YAHLEEL es como dice la canción de Mana, Mariposa traicionera.