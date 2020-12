¿Usted sabe que es ser voluntario y solidario? Claro, los conceptos nos

conectan con la iniciativa de hacer y actuar por convicción propia en

algo o contribuir con alguien de forma incondicional y altruista en el

sentido más puro de la palabra.

Eso es ser voluntario. Solidario por su parte es integrarse en uno solo

cuando de retos, metas y desafíos existen en relación con otras

personas, para hacer frente en apoyo a nuestros semejantes

normalmente en condición de desventaja.

Entonces ser voluntario y solidario en suma, es tener la capacidad de

empatía, de buena voluntad y deseo de servicio a los demás. Algo que

por cierto se ha perdido en los últimos tiempos por otra grave pandemia:

el egoísmo recalcitrante que desafortunadamente prevalece en nuestra

sociedad.

Si estimados lectores, el egoísmo que refleja como antivalor en quienes

solo buscan lo suyo, que nada es importante más que ellos mismos, que

nada existe más allá de sus propios espacios de los que se piensan

dueños y señores, de los que nada dan, de los que retienen más de lo

debido, en perjuicio de los otros. Pero también a los que no tienen la

capacidad de reconocer al de enfrente porque tal vez éste último tiene

algo más, que no tiene precio y que no se compra en ningún mercado:

Ser voluntario y solidario.

El valor de ser voluntario y solidario, es un llamado sobre todo a los

jóvenes con mente abierta, mujeres y hombres que sin importar la edad

sueñan, anhelan, buscan, generan, plantean y provocan el cambio.

Así es, voluntario y solidario por ende es una mujer o un hombre que ve

más allá de sus posibilidades, y se involucra de un modo u otro

participando en acciones que suman a los esfuerzos que aportan valor

al conjunto, y, a la comunidad a la que pertenecen.

Este 5 de diciembre se celebró el Día Internacional del Voluntariado,

declarado por la Asamblea General de Naciones Unidas desde el 1985,

exhortando a los gobiernos a adoptar medidas para la toma de mayor

conciencia de la importante contribución que aporta el voluntariado, lo

cual estimulará a más personas de toda condición a ofrecer sus

servicios como personas voluntarias, tanto en sus países de origen

como en el extranjero

Ahora con los retos y desafíos que las sociedades de México y el mundo

han atravesado con los cataclismos, sismos, inundaciones, y más

recientemente con la crisis sanitaria por el Covid-19, se hace latente la

importancia y el valor no solamente en nuestro país, sino en todo el

mundo, el papel del voluntario y la voluntaria.

Afortunadamente dentro de todo de lo adverso, y terrible que ha sido los

últimos sucesos que han golpeado a la humanidad, hay personas que

siguen luchando por un mundo mejor, siendo voluntarios y solidarios.

Los hay y muchos. Falta reconocerlos.

Pero a usted, ¿no le gustaría vivir la aventura de ser voluntario

experimentar la satisfacción de lo que representa, y si le agrega ser

solidario, hacer la diferencia en la vida de alguien más? Piénselo.

Por lo pronto, quiero felicitar por medio de esta colaboración a mi amiga

MÓNICA ROLDÁN REYES Presidenta de la Comisión Ciudadana por

los Derechos Humanos y la Democracia A.C. por el importante apoyo

alimentario que ha venido gestionando con el apoyo de múltiples

voluntarios a favor de las comunidades de la sierra norte de Puebla.

Asimismo, a mi amigo JUAN CARLOS SÁNCHEZ MAGALLÁN, por

haber sido electo Consejero Ciudadano de la Fiscalía de Justicia de la

Ciudad de México, cargo honorífico para contribuir con el valioso tema

de la justicia.

Bien por ambos, ejemplares voluntarios y solidarios ciudadanos en

causas de la sociedad.

La autora es Máster en Derecho Público y doblemente Doctorada Honoris Causa. Abogada,

Catedrática, Escritora y Conferencista. Presidenta de Vive Mejor Ciudadano A.C. Comisionada

Nacional e Internacional de Derechos Humanos