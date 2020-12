CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, 20 DE DIC. DE 2020.- Pobre respuesta de las tiendas comerciales líderes en la capital tamaulipeca se da en torno a la solicitud de colaboración que han lanzado autoridades federales, estatales y municipales, para la contención de la pandemina del Coronavirus.

Durante visitas que realizadas la semana pasada a varios establecimientos comerciales, se detectaron incumplimiento parcial a las medidas de prevención dictadas por decreto del Gobierno del Estado, de acuerdo al Comité Estatal de Salud.

El caso que más llama la atención es el de la Tienda de la trasnacional HOME DEPOT, cumple las disposiciones de checar temperatura, dotar de gel antibacterial y la sana distancia en el ingreso; pero ya en el interior se relajan las medidas.

No se cumple con la sana distancia, parte del personal no porta en forma correcta los cobrebocas, dejando libre la nariz e incluso colocándolo en el cuello y algunos no lo utilizan.

El mayor relajamiento se da en la zona de entrega de materiales de construcción, en el sector sur de la tienda, donde no se toma la temperatura a los clientes, ni se les exige el cubrebocas; en tanto que el personal, lo usa al libre albedrío.

Cabe señalar que los cubrebocas que se entregan a los trabajadores de esta última área, son de los más deficientes y baratos, se les resbalan con facilidad al realizar maniobras, por lo que no son útiles para fin deseado; en tanto que el personal directivo y de mayor jerarquía, utilizad los cubrebocas más sofisticados.

Otro negocio que incumple las medidas sanitarias es MULTIMAT ubicado en el 9 Boulevard López Mateos, pues un día si y otro no tienen el control o medición de temperatura; los empleos usan de manera deficiente el cubrebocas, dejando libre la nariz, y en la atención a los clientes no se respeta la sana distancia. Tampoco hay vigilancia en el área de entrega de materiales y los empleados de esa área no usan o no usan en forma correcta el cubrebocas.

Asimismo, en el negocio de Comida Rápida, Pollos Quinsal del 4 y 5 Carrera Torres, no se toma la temperatura al entrar, solo hay una botella de gel antibacterial para usar a voluntad de los asistentes, no se respeta la sana distancia en la fila de caja o recepción de pedidos, en tanto que los empleados usan el cobrebocas con nariz visible o no lo portan, en especial los que están en la cocción de los alimentos, pues cuando salen no lo portan.

Lo mismo ocurre con menos atención a las medidas de prevención del COVID-19, en el Mercado Arguelles del Centro de la Ciudad, en el Centro Comercial El Obrero, en la farmacia Purex del 7 Hidalgo, La Voz del Campesino, entre otras.

Y mucho menos observancia de las normas se da en el comercio ambulante que opera en las calles aledañas al mercado municipal, el cubrebocas lo usa el 50 por ciento del personal y transeúntes y de quienes lo usa, solo 2 de cada diez lo hacen correctamente. Ahí la sana distancia no se respeta en lo absoluto.