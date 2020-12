Con el respaldo de los presidentes de diferentes organizaciones de la sociedad

civil, entre estos Claudio X González, Gustavo de Hoyos, Demetrio Sodi,

Beatríz Pagés y Luis Asalí, además obviamente de su militancia, los partidos

PAN, PRI y PRD ya firmaron y presentaron ante el INE la coalición parcial

electoral “Va por México”, con la que van a contender en Tamaulipas por la

renovación de la Cámara de Diputados en las elecciones del 6 de junio del

2021.

No estoy muy de acuerdo con los que aseguran que la pelea “es contra el

presidente y su partido MORENA”, para arrebatarle la mayoría en la Cámara de

Diputados en las elecciones federales. Como analistas políticos creemos que

los fans del mandatario nacional flaco favor le hacen al involucrarlo de esa

forma en el proceso electoral que está en puerta, más que nada porque el

señor de acuerdo con la Constitución es el presidente de todos los mexicanos.

La alianza entre los tres partidos, que en lo personal veo muy atinada y con

el peso suficiente para ganar las elecciones, lleva el nombre de “Va por

México”, las letras son de color negro y en la X resaltan los colores azul del

PAN, el rojo del PRI y el amarillo del PRD.

Según mis antenas los partidos políticos tienen hasta las 23:59 horas de

hoy miércoles 23 de diciembre, para presentar y suscribir coaliciones totales o

parciales ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

El presidente Andrés Manuel López Obrador cumple su segundo año como

presidente de México con una economía dañada principalmente por el cierre de

actividades a causa del COVID-19, que cada vez hace más remota la

posibilidad de que cumpla su promesa de que el Producto Interno Bruto (PIB)

alcance una expansión del 4% al cierre de su sexenio.

Han quedado atrás las declaraciones de AMLO en las que retaba a los

analistas sobre sus pronósticos para la actividad productiva, e incluso llegó a

decir que estaba en conversaciones con expertos para presentar una medición

alterna al PIB que reflejaría temas como el bienestar y la felicidad.

Pero, pero, pero, lo peor del caso para nosotros estriba aún cuando el impacto

de la pandemia ha sido global y de magnitudes históricas, el Fondo Monetario

Internacional (FMI) ha advertido que México será una de las economías más

dañadas del planeta con una contracción del PIB cercana al 9% este 2020 y

tendrán que pasar varios años para que el país regrese a los niveles

macroeconómicos que había antes de esta crisis.

Por cierto el grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados presentó

una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), en contra de

Felipa Obrador, prima del Presidente de México Andrés Manuel López

Obrador, por presunto tráfico de influencias en la asignación directa de

contratos para una empresa de su propiedad, por parte de Petróleos Mexicanos

(PEMEX).

Pero pasó el tiempo y ya no supimos nada de los logros que en las

investigaciones haya alcanzado la pomposamente llamada Fiscalía General de

la República, tal como sucedía con la desaparecida Procuraduría General de la

República a la que AMLO le cambió el nombre, pero todo siguió igual. Solo

trascendió que PEMEX le canceló los contratos a la prima del mandatario, Pero

no hubo bote; eso es nada más para los jodidos, «verdá patrón».

El caso del Pio también lo hicieron de agua con todo y sus pinches videos.

Pero lo bueno es que en menos de dos años ya se acabó en México la

corrupción, como lo asegura el Señor Presidente, don Andrés Manuel López

Obrador, porque él esta limpio, los corruptos son sus familiares que esperan

salir de jodidos en su gobierno.

Lo que creo que López Obrador nunca llegó a pensar en que se le iba a

acabar el dinero para sacar adelante todos sus principales proyectos, entre

ellos el de impulsar el deporte y más concretamente el beisbol, porque él es

amante de ese deporte y llegó a pensar que en su gobierno con los miles de

millones de pesos que ya le metió a la negocia, formaría en academias del

mismo gobierno peloteros tricolores que aspiren a figurar en las grandes ligas,

pero se acabó la lana y también el sueño dorado, por lo que personal de

logística fue cesado “debido a que les cerraron las llaves”.

Ahora espera que la nueva titular de la SEP, su cuatacha guerrillera, Delfina

Gómez, decida administrar el presupuesto de Probeis o lo deja en manos de la

Comisión Nacional de Cultura Física y del Deporte.

Por cierto por lo poco que apenas estamos viendo creemos que al Señor

Presidente don Andrés Manuel López Obrador con el nombramiento de doña

Delfina le va a salir más caldo que las albóndigas, porque los teachers de la

famosa CNTE no la quieren, con todo y ser o haber sido parte de la misma

organización y de la Sección 22. Este show va para largo, luego le sigo.

Con la tendencia socialista que esta dejando ver el presidente Andrés Manuel

López Obrador, no sorprende en lo absoluto el que México le haya hecho el

feo, o rechazado, la presidencia de la Organización de Estados Americanos

(OEA) simple y sencillamente por que ya no va con su nueva personalidad,

antes fue priísta pero ya no lo es.

Según una nota de la Misión Permanente de México en la OEA, se informó que

no existen las condiciones en el seno de la organización que permitan

desempeñar la presidencia.

Supe que la Unidad Académica de Ciencias, Educación y Humanidades

(UAMCEH) de la UAT presentó el laboratorio de Políticas y Prácticas

Educativas, espacio donde profesores, investigadores y estudiantes,

reflexionaran sobre temas actuales que afectan la calidad de la cátedra en

Tamaulipas y en México.

En el evento protocolario, que se realizó en el marco del Seminario

Internacional : “La intervención infantil desde un enfoque de la educación

intercultural”, el director de la UAMCEH, Mtro. Rogelio Castillo Walle, destacó

que el Laboratorio de Políticas y Prácticas Educativas será un espacio de

investigación y de intervención, donde académicos y estudiantes analizarán y

compartirán ideas de forma colaborativa.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com rubend@prodigy.net.mx