Ciudad Victoria, Tamaulipas (20 de diciembre de 2020).- La falta de espacios en los cementerios municipales llevará a la regidora Karleny Miroslava Perales Escalante a presentar un proyecto para utilizar el estacionamiento del panteón municipal de La Cruz como espacio para sepulturas.

La representante de Movimiento Ciudadano en el Cabildo local señaló que se hará uso de un espacio en dicho estacionamiento con la finalidad de habilitar más fosas.

La también Presidenta de la Comisión de Panteones y Asentamientos Humanos del Ayuntamiento de Victoria refirió que al hacer uso de un espacio del estacionamiento de dicho camposanto se habilitarían aproximadamente 300 fosas.

“La realidad es que no hay fosas ya, en ningún lado tenemos espacio, entonces lo que vamos a ver es ya un proyecto para tomar un espacio del estacionamiento y poder así construir unas 300 fosas más».

Perales Escalante mencionó que urge la construcción de un nuevo panteón municipal, ya que en el De la Cruz, en el del Cero Morelos y en el de La Libertad ya no hay espacios para inhumaciones.

Para concluir, recalcó; “la realidad es que no hay espacios, existen algunos nichos todavía para las cenizas, pero no se utilizan, pero los lugares para sepultar ya no hay, esa es la realidad”.