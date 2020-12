CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, 27 DE DIC. DE 2020.- La Diputada Local Plurinominal, Yahleel Abdalá Carmona, ex dirigente estatal del PRI, renunció a ese instituto político «para sumarme a otros colores» — al PAN– para dar la batalla contra las políticas del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que según ella, está desmantelando a las instituciones y dañando seriamente al país, a Tamaulipas y a Nuevo Laredo.

La política neolaredense, que en el pasado sexenio tricolor que encabezó Egidio Torre Cantú, tuvo una meteórica carrera, pues fue encumbrada de regidora a dirigente municipal del PRI, luego a Diputada Federal y de ahí a dirigente estatal de ese instituto, que le valió el primer lugar en la lista plurinominal en la pasada y desastrosa contienda para el tricolor, en que perdió todos los distritos, abandona el «barco priista» en la antesala de las definiciones de candidatos.

Según una carta-renuncia dirigida al dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas, divulgada en sus redes sociales, se va «con la seguridad de que las razones por las que lo hace son las correctas: la lucha por la democracia y el bienestar máximo de los habitantes de Nuevo Laredo y Tamaulipas».

Y añade. » me comprometo, como lo he demostrado a lo largo de mi trayectoria, a defender los principios de honestidad y de ética que me inculcaron mis padres, y a anteponer los intereses del pueblo por sobre todas las cosas» (sic)

Remata :»Más aún en un momento de severa crisis política, económica y social, mi compromiso es defender con valentía incondicional y desde cualquier lugar a la ciudad, al estado y al país».

Yahleel Abdalá Carmona, era considerada como una de las cartas del PRI a la presidencia municipal para dar la batalla electoral, que desde la dirigencia estatal del PRI da su compañero ex diputado federal Edgar Melhem Salinas, a quien abandona y traiciona con resta determinación.

Al respecto Melhem Salinas, dijo que si renuncia al PRI que renuncie a la Diputación Local que ostenta en el Congreso de Tamaulipas.

Añadió que el tricolor seguirá dando la batalla electoral en Nuevo Laredo y en todo Tamaulipas, pues tienen más cuadros calificados y de mayores convicciones para ir a las urnas.

Lamentó la decisión de Abdala Carmona, pues señala que » ni será bien recibida en el PAN, ni le seguirán todos los que ella cree o sueña de las filas del tricolor».

La renuncia y traición de Yahaleel Abdalá Carmona al PRI en estos momentos de definiciones, en las que siempre resultó privilegiada, es también una traición a su difunto padre, quien fue Diputado Local de Mayoría (Nuevo Laredo Sur) por el PRI en la LX Legislatura; así como Diputado Federal por Nuevo Laredo en la LIX Legislatura Federal.

El PRI tiene solo tres representantes en el Congreso Local, la neolaredense que dimite Yahaleel Abdala Carmona; la reynosense Olga Garza Rodríguez; y el mantense, Florentino Sáenz Cobos, quienes dejaron de ser un partido de oposición para convertirse en «paleros» de la mayoría panista, su reciente acérrimo rival.