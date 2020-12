El victorense TOÑO MARTINEZ el viernes de la semana pasada fue designado como Presidente Municipal de Monterrey.

TOÑO entra en sustitución de ADRIAN DE LA GARZA SANTOS quien solicitó licencia indefinida a su cargo para estar en condiciones de contender por la Gubernatura de Nuevo León.

Seguramente buena parte de los victorenses, sobre todo los priistas, recuerdan bien a TOÑO MARTINEZ TORRES pues fue presidente estatal del tricolor además de Secretario General de Gobierno, Delegado de SEDESOL Federal y Secretario de SEDESOL Estatal entre otros cargos.

Y aunque mucho se supo en su momento del interés de TOÑO MARTINEZ por dirigir los destinos de la capital tamaulipeca, es decir, ocupar el cargo de Presidente Municipal todavía no es quien se convirtió en Alcalde de Monterrey sino su hijo mayor ANTONIO MARTINEZ BELTRAN que se desempeñaba como tesorero en ese municipio.

Desde el mismo viernes las amistades del victorense se aprestaron para felicitarle, en los grupos de WhatsApp le desearon éxito en su nueva encomienda que para ser sinceros ni siquiera el mismo extesorero de Monterrey pensó que un día se pudiera convertir en Alcalde pues es un joven empresario, dedicado a su trabajo administrativo y poco ha incursionado en la política a pesar de ser hijo de un experimentado priista, que supo manejar la política interna de Tamaulipas y hoy radica, por cuestiones empresariales, en la sultana del norte.

Seguramente mucho tiene que ver TOÑO MARTINEZ TORRES con la designación de su hijo ANTONIO MARTINEZ BELTRAN como alcalde de Monterrey, igual es un hecho que como buen padre político le estará asesorando pues puede ver realizado su deseo de ser Presidente Municipal en la figura de su hijo.

Hablando de Alcaldes, el Gobierno municipal de Nuevo Laredo que Preside ENRIQUE RIVAS CUELLAR sigue construyendo espacios recreativos que podrán disfrutar los habitantes de ese municipio.

Ahora le tocara a la Colonia Emiliano Zapata donde se realizara el cetro recreativo que servirá de esparcimiento y fortalecimiento de las familias del sector. El cabildo aceptó la donación del predio para la obra por parte del ciudadano ROBERTO LOPEZ MIRELES.

Allá también en Nuevo Laredo y por instrucciones del Alcalde RIVAS CUELLAR se llevó a cabo operativo en conjunto con la COEPRIS y entre sábado y domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche cruzaron 10 mil 118 carros con 22 mil 382 pasajeros, de los cuales 531 vehículos, es decir un 5 por ciento de los que pretendieron ingresar, fueron regresados, para con el objetivo de evitar contagios de COVID-19.

Las razones por la que fueron retornados fue por no acreditar residencia en Nuevo Laredo o por ser viajes no esenciales, como compras, paseo o convivencia, asimismo por la medida del ‘Doble no Circula’ que aplica en fin de semana, terminación de placa del 0 al 5 en sábado y del 6 al 9 en domingo.

En el comparativo del fin de semana del 28 y 29 de noviembre se registra casi la misma cantidad de ingresos por este puente, ya que fueron nueve mil 726, de los cuales retornaron mil 200.

Igual el presidente municipal, ENRIQUE RIVAS CUELLAR mencionó que esta medida puede resultar incómoda para la ciudadanía por los tiempos de espera y retorno de viajeros.

“No podemos olvidar que estamos en medio de una crisis de salud, vemos con preocupación cómo ha aumentado la tasa de contagio en otros estados y que han regresado a semáforo rojo, es algo que no queremos que pase en Nuevo Laredo porque implicaría el cierre de establecimientos y un mayor impacto negativo en la economía”, dijo RIVAS.

En fin, la situación es que el victorense TOÑO MARTINEZ BETRAN fue nombrado Alcalde de Monterrey y que el Presidente Municipal de Nuevo Laredo continúa con acciones de beneficio para la ciudadanía y de contención contra el COVID-19.